男頻尿、夜尿留意攝護腺肥大！醫教「５少５多」養好攝護腺。

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俗話說呷老有三壞，打呵欠流眼淚、小便不乾淨、放屁兼滲屎（以上台語）。許多人半夜已經需要起來上個廁所，下車第一件事也是找廁所，小便越來越慢，收起來時還會在褲子裡滴個幾滴。北市聯醫忠孝院區泌尿科程威銘醫師建議，平時可用「５少５多」的方式進行保養，避免攝護腺肥大找上門。
男頻尿、夜尿留意攝護腺肥大！醫：放任不管嚴重恐洗腎。
程威銘醫師受訪表示，攝護腺是男性特有的性器官，位於前方包圍著泌尿道系統，因此又稱前列腺。受到荷爾蒙刺激、隨著時間影響，年紀越大攝護腺也會越大，是男性不可避免的老化現象，只是視個人保養因人而異，如肥胖、嗜好油炸、紅肉、再製肉品、甜食、吃太鹹等，這類族群都相較容易有攝護腺肥大的問題。
攝護腺肥大症狀往往不大明顯，會隨時間進展漸漸顯露，若是擴大得太嚴重，甚至壓迫到尿道、凸進膀胱裡，就有可能出現反映在泌尿上的相關症狀，如頻尿、夜尿、急尿、小尿、難解、血尿等。雖然除了血尿以外，其他看似無礙，只是排尿有些困難，但若是持續進展下去，便有可能越來越嚴重，例如影響到腎功能、甚至結石阻塞嚴重需要洗腎，且另一方面，這些症狀也都同攝護腺癌症狀，不可大意。因此提醒若有發現上述排尿問題，應多加留意盡早檢查，不可認為只是單純的老化。而不論是檢查前、檢查後都可透過簡單的「５少５多」進行保養。
防攝護腺肥大釀洗腎，醫教「５少５多」養好攝護腺！
５少５多保養攝護腺其實很簡單，程威銘醫師表示，第一少就是少紅肉，飲食上盡量減少牛肉、豬肉等「4隻腳」的肉類，若真的喜歡吃肉，可選魚肉、雞肉等白肉。第二，少吃油炸食物，油脂攝取太多、熱量太高，會刺激攝護腺增生。第三，少吃香腸、火腿等再製肉品，這類肉品都不是健康的食物。第四，少吃鹽，飲食太鹹會對泌尿系統造成負擔。第五，少喝含糖飲料，包括手搖飲、可樂、汽水等，這些也都容易刺激攝護腺細胞增生。
５多，第一多是多吃深綠色蔬菜，芥蘭菜、空心菜、地瓜葉都是不錯的選擇。第二多，多喝豆漿、綠茶，豆漿有大豆異黃酮、綠茶有兒茶素，對人體健康都很好。第三，下廚時多用橄欖油，平時可適度多吃些堅果，這些都含有相當豐富的Omega-3脂肪酸，可抗發炎、抗氧化。第四，多吃煮熟的番茄，番茄當中的茄紅素對攝護腺健康很有幫助，而煮熟番茄的茄紅素更好吸收。第五，多運動、多流汗，每天建議運動一個小時，快走、爬山都是很好的運動。老了不是在比誰錢賺得多，而是看誰尿完先走出廁所，記得「5少5多」攝護腺保養法，呷老攝護腺沒煩惱。
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