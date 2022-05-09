藍稱陳時中圖利高登　蔡易餘：扭曲法條、兩面手法

立法院國民黨團今（9）日質疑，高登沒有依照「醫療器材管理法」加入新北市醫材公會，衛福部去年卻准予進口快篩，有圖利嫌疑，並要求檢調儘速偵辦高登案，還前往台北地檢署按鈴告發疫情指揮官陳時中涉嫌「圖利、瀆職」。民進黨團副書記長蔡易餘對此回應指出，國民黨用無中生有的方式抹黑陳時中，要把陳時中在防疫上的努力鬥臭，奉勸國民黨不要一手擋快篩、一手又再替人民哀求沒有快篩，「鱷魚的眼淚」人民都會看在眼裡。
蔡易餘說，今天國民黨去對陳時中提出告發，去看了他告發的內容發現，完全扭曲法條，用無中生有的方式抹黑陳時中，要把陳時中在防疫上的努力鬥臭。因為高登身為醫療器材商，如果有兼營其他事業，那也有可能在其他工會而沒有在醫療器材商的職業工會，這是沒有問題的。
蔡易餘表示，國民黨沒事要找事做，好不容易有一家公司跳出來要進口快篩，國民黨就開始找麻煩，讓台灣又少了1700萬劑快篩。奉勸國民黨不要一手擋快篩、一手又再替人民哀求沒有快篩，這是兩手策略，非常不當，國民黨「鱷魚的眼淚」人民都會看在眼裡。
至於疫情狀況，民進黨團幹事長鄭運鵬說，台灣今年疫情狀況跟去年狀況不太一樣，台灣現在打了5000多萬劑疫苗，一、二劑的接種率都高達80%，今年染疫死亡率跟去年比起來也差很多，台灣是全世界最低，「今年我們是有穿救生衣才游泳，有戴安全帽才騎腳踏車，所以指揮中心對防疫政策有些改變，大家不要恐慌」。