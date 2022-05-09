痔瘡會自然康復嗎？　醫師盤點４級治療法

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陳雨農指出，無痛性的出血是痔瘡常見的症狀，大多是上廁所時混著大便排出，長期的出血，會造成病人嚴重貧血產生心悸、頭暈、虛弱等症狀。痔瘡出血與大腸直腸癌出血症狀類似，須立即到直腸外科門診評估，並做大腸鏡檢查來鑑別診斷。其他常見症狀還有大便失禁、肛門濕黏、搔癢、腫痛感、異物感等。
依嚴重程度分４級症狀 搭配４種治療法
此外，痔瘡也有分級列表，陳雨農說明，肛門齒狀線以上的稱為內痔，齒狀線以下的稱為外痔，內外痔都有的稱為混合痔。依照內痔脫垂的程度可分為四級，第一級內痔不會脫垂到外面；第二級為排便或用力時痔瘡會脫垂至肛門外，但便後會自行復位縮回肛門內；第三級為排便時會脫出且須用手復位；第四級為痔瘡脫垂且無法復位的狀態。
陳雨農也逐一建議四級症狀該如何治療。
第一級症狀，患者需要增加纖維與水分攝取、規律運動習慣、避免久坐久站、少吃油炸等刺 激性食物，搭配藥膏或栓劑，多半症狀會逐漸改善。
第二級、第三級症狀，除了生活型態調整之外，用藥後症狀持續，可接受門診手術包括內痔橡皮筋結紮、紅外線、硬化劑注射。目前醫院有「雷射痔瘡微 創手術」，只需要極小的傷口，使用雷射光纖將內痔燒灼使其萎縮，有傷口微小、術後低疼痛感、免住院及恢復快的好處。
第四級症狀，痔瘡完全切除手術是建議的方式，唯術後的傷口腫痛會持續數周，醫院可自費使用超音波刀或組織凝集刀，減少術中術後的出血及傷口的腫痛感，加快恢復。
至於痔瘡術後的併發症，陳雨農表示，常見的併發症有包含，出血，約１％發生率，有時發生在術後一兩周，回家排便時太用力傷口裂開造成；尿液滯留，發生率約３０％，在術後當天與隔 一天最常發生，與麻醉及傷口腫脹有關，多半自行緩解，少數人需短暫放置尿管；排便失禁， 發生率約２％；肛門狹窄，發生率約１％。
最後，陳雨農也強調，痔瘡本身是良性疾病，但發作起來會讓人痛不欲生，正常生活作息，多喝水，多吃蔬果，培養運動習慣，是遠離痔瘡的不二法門，才不會有「痔」難伸喔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53628
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