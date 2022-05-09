麻醉科醫師不夠用 導致麻醉意外？ 醫斥：先問清楚誰幫你麻醉

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每17秒1人全身麻醉 慎防麻醉安全漏洞
台灣每年「全身麻醉」申報量超過250萬件，平均約17秒就有1人接受全身麻醉。臺灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會榮譽理事長鄒美勇醫師指出，有別於國人既往認知「麻醉醫師不足」的印象，近年麻醉專科醫師成長幅度約19%，高居所有專科醫師第三名。麻醉安全的漏洞並非人力問題。
「麻醉專科醫師的數目，已經不像十年前大家想像中的嚴重不足，而是你接受麻醉時，到底誰在幫你麻醉？有沒有麻醉專科醫師執照？很多偏鄉診所、醫美診所的麻醉事故，其實都不是麻醉醫師在執行業務！」
鄒美勇醫師指出，國內麻醉專科醫師已從600多名成長至1300多位，麻醉屬於醫療行為，必須由麻醉醫師親力親為，民眾也應該提高自身對於接受麻醉的安全意識，在術前確認是由麻醉專科醫師執行，以免自己在不合法、不合理的狀況下接受麻醉手術。
大小手術皆可能「全麻」 死亡率降為10萬分之1
鄒美勇醫師表示，舉凡闌尾炎、心血管手術、器官移植乃至癌症手術等大小不一的外科手術，都可能面臨需要全身麻醉，提醒民眾務必仔細選擇並在術前諮詢麻醉專科醫師門診，瞭解自身的麻醉風險，以及是否需要進一步的麻醉輔助措施，以降低副作用並提升術後的恢復速度。
「很多人擔心自己身體健康不佳『麻不倒』，其實，沒有一個病人是麻不倒的，但是有些病人是醒不來的，顯示麻醉安全非常重要！」
鄒美勇醫師指出，全身麻醉隨著醫療科技進步，從監測儀器、藥物和最適肌張力手術輔助處置（OMT）搭配肌肉鬆弛專一逆轉劑，都讓麻醉風險不斷下降。從數據上來看，1960年代的全身麻醉死亡率約為萬分之一，而最近統計顯示已進步為十萬分之一。
最適肌張力助3分鐘恢復呼吸 麻醉前這件事一定要做
鄒美勇醫師表示，最適肌張力手術輔助處置（OMT） 可幫助降低麻醉過程的副作用。過去使用傳統逆轉劑，二十分鐘後仍有近兩成病患無法脫離肌肉無力狀態，而術後給予最適肌張力手術輔助處置（OMT）並使用新型逆轉劑時，平均可在3分鐘內完全恢復肌力，並有效降低噁心嘔吐、術後呼吸道相關併發症等副作用。
除此之外，最適肌張力手術輔助處置也可應用在兩歲以上的兒童及青少年全身麻醉手術中。鄒美勇醫師強調，小朋友接受全身麻醉的風險與死亡率高於成人，麻醉科醫師須在整趟麻醉過程確保「起飛」和「降落」的安全，藉由最適肌張力手術輔助處置可降低過程中身體狀況波動的風險，讓小朋友的麻醉安全得到更好的保障。
鄒美勇榮譽理事長提醒病患及家屬，對任何需要全身麻醉的手術，都不能輕忽潛藏在其中的風險。應謹慎選擇麻醉專科醫師，並強烈建議術前進行麻醉評估門診，尋求醫師、護理師專業協助，瞭解自己的麻醉風險及是否適合接受麻醉手術相關的輔助措施，才能減少副作用和不適感，並確保自身麻醉安全。
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