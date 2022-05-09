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中國就業難度空前！李克強要企業復工達產、加發失業津貼

▲中國就業難度空前，外媒分析李克強日前提到國務院將發放失業補助與青年津貼，意味著失業問題比官方透露更嚴重。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國就業難度空前，外媒分析李克強日前提到國務院將發放失業補助與青年津貼，意味著失業問題比官方透露更嚴重。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-09 11:23:432022-05-09 11:25:16

中國官方數據顯示，去年底中國「靈活就業」人員已達到2億人，隨著1100萬名應屆畢業大學生即將投入就業市場，中國國務院總理李克強週六（7）在「全國穩就業工作電視電話會議上」示警如今就業形勢複雜險峻，政府將落實退稅等政策助中小微企業、發放失業補助；同樣出席會議的副總理副總理胡春華則強調，將在有效防控疫情下「毫不動搖堅持『動態清零』總方針」。同時保持就業大局穩定。

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根據中國官媒新華社報導，中國穩就業工作電視電話會議7日在北京召開，李克強在該會議上提到中國當前就業形勢複雜嚴峻，「穩就業」事關廣大家庭生計，政府各部門必須加大就業優先政策實施力度，加快落實退稅減稅降費等減負紓困政策，保持就業穩定與經濟平穩運行，他指示要推進企業復工達產、幫助盡可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關、留住崗位；同時強化高校畢業生、農民工等重點群體的就業促進和服務，做好困難人員就業幫扶，切實保障失業人員基本生活」。

▲中國國務院總理李克強下令保障煤電供應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院總理李克強提到中國當前就業形勢複雜嚴峻。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
根據《紐約時報》指出，在中國對抗疫情、城市停擺下，有成千上萬人口出現就業困難，其中影響最鉅的兩大族群分別是人口約2.8億、分布在製造業、建築業等勞力密集階層的農民工，以及今年首次突破1000萬大關，準備在六月畢業的大專院校畢業生們；報導提到中國官方統計的失業數字排除了這些農民工，以及長期封控、沒有辦法在兩週內開始工作的年輕人，因此統計數據往往是被低估的。

官方數據顯示，政府的主要指標——城鎮調查失業率在今年3月份僅比2月份提高了0.3個百分點，但事實上封控措施已讓深圳和上海這兩個經濟引擎癱瘓，曾任摩根士丹利亞洲區主席、現為耶魯大學傑克遜全球事務研究所高級研究員的中國經濟專家羅奇（Stephen Roach）指出，李克強的聲明本身就是暗示，指出勞動力市場的這個「靈活就業」臨時工部分可能出現更糟的情況。

▲中國年輕人就業困難，不少人選擇「靈活就業」。外送員也為靈活就業的一種。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國年輕人就業困難，不少人選擇「靈活就業」。外送員也為靈活就業的一種。（圖／美聯社／達志影像）
羅奇表示，這可能是自2008年至2009年，全球金融海嘯期間以來中國面臨最大的挑戰，當時北京政府也增加了對農民工的失業補助，如今中國對相關族群的補助也顯示了問題恐比官方透露的更加嚴重。

李克強日前宣布擴大失業補貼時，並未具體說明具體數字，也沒有說明這些勞工們怎麼領取補貼，儘管國內有失業保險等社福措施、新華社也稱中央今年為失業補貼提供了約617億元的撥款，但大批「靈活就業」人口或農民工實際並未納入養老保險和失業保險範圍，就算有納入參保也不知道該從何申請；而在不斷壯大的大學畢業生隊伍當中，難以就業的缺口問題也在惡化，根據中國人民大學中國就業研究所與人力資源網「智聯招聘」聯合發布的報告，今年第一季每名應屆畢業生只有0.71個工作機會，這是自2019年以來最低的數據。

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