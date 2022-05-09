中國就業難度空前！李克強要企業復工達產、加發失業津貼

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根據《紐約時報》指出，在中國對抗疫情、城市停擺下，有成千上萬人口出現就業困難，其中影響最鉅的兩大族群分別是人口約2.8億、分布在製造業、建築業等勞力密集階層的農民工，以及今年首次突破1000萬大關，準備在六月畢業的大專院校畢業生們；報導提到中國官方統計的失業數字排除了這些農民工，以及長期封控、沒有辦法在兩週內開始工作的年輕人，因此統計數據往往是被低估的。
官方數據顯示，政府的主要指標——城鎮調查失業率在今年3月份僅比2月份提高了0.3個百分點，但事實上封控措施已讓深圳和上海這兩個經濟引擎癱瘓，曾任摩根士丹利亞洲區主席、現為耶魯大學傑克遜全球事務研究所高級研究員的中國經濟專家羅奇（Stephen Roach）指出，李克強的聲明本身就是暗示，指出勞動力市場的這個「靈活就業」臨時工部分可能出現更糟的情況。
羅奇表示，這可能是自2008年至2009年，全球金融海嘯期間以來中國面臨最大的挑戰，當時北京政府也增加了對農民工的失業補助，如今中國對相關族群的補助也顯示了問題恐比官方透露的更加嚴重。
李克強日前宣布擴大失業補貼時，並未具體說明具體數字，也沒有說明這些勞工們怎麼領取補貼，儘管國內有失業保險等社福措施、新華社也稱中央今年為失業補貼提供了約617億元的撥款，但大批「靈活就業」人口或農民工實際並未納入養老保險和失業保險範圍，就算有納入參保也不知道該從何申請；而在不斷壯大的大學畢業生隊伍當中，難以就業的缺口問題也在惡化，根據中國人民大學中國就業研究所與人力資源網「智聯招聘」聯合發布的報告，今年第一季每名應屆畢業生只有0.71個工作機會，這是自2019年以來最低的數據。