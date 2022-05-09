為移工發聲！台灣國際勞工協會提三大訴求

8日是母親節，同時是我國《就業服務法》施行30週年的日子，1992年5月8日該法公布施行，成為台灣引進移工的法源基礎。長期為移工發聲的TIWA台灣國際勞工協會在近期發出聲明，與數十個移工團體連署，批判《就業服務法》和30年以來的台灣移工政策。TIWA台灣國際勞工協會指出，希望能翻轉「反自由」、「反平等」、「反公共」三十年的移工政策。「如今所謂的『補充性勞動力』已經來到了將近七十萬人，早已是與台灣社會密不可分的一份子，這群沒有政治權利的非公民，卻始終入不了掌權者與立法者關注的視野，從未被平等對待。」
TIWA台灣國際勞工協會在聲明中提及，「反自由」部份，《就業服務法》明定移工不得轉換雇主，迫使移工忍受不合適的勞雇關係，失去作為勞工最基本的選擇工作的自由。而「反平等」部份，則是移工被限定只能簽訂「定期契約」，注定只能「非典型聘僱」。協會認為，同樣作為移工，「白領移工」沒有工作年限，且工作及生活的權利有較好的保障（如家人團聚權），而「藍領移工」的工作年限從一開始的兩年到現在的十二年、十四年，始終只能作為必須離去的、為雇主備置的、免洗的「客工」。
而「反公共」部份，協會認為台灣政府放任私人仲介壟斷移工的就業市場，在繁複的聘僱流程中，透過語言與資訊的落差，從移工身上任意套利。移工來台前就被迫欠下巨額「仲介費」，來台後還要每月繳交得不到服務的「服務費」，轉換雇主則會被收「買工費」，龐大的債務壓力往往讓移工喘不過氣。
TIWA台灣國際勞工協會將聲明翻譯成英文、越南文、印尼文和菲律賓文，期盼政府能重視移工議題，不給予辛勞奔波的移工族群應有的權益。