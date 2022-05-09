菲律賓大選「政二代」呼聲高！日經：政治世家勢力料擴大

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然而，今年總統大選熱門組合是由小馬可仕和薩拉在組成的聯合陣營（UniTeam），小馬可仕家族勢力位於菲律賓北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），幾乎全家人都擔任過當地省長；杜特蒂家族則把持菲律賓南端納卯市（Davao），長女薩拉過去跟著父親擔任正副市長，如今帶著市長職位參選外，弟弟塞巴斯汀（Sebastian Duterte）也以86%支持度領先下任市長選舉民調。
《日經亞洲》分析指出，目前總統候選人主要競爭者只剩小馬可仕與羅貝多，其餘8名候選人包含退休拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）及馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）民調落差過大；本次競選期間小馬可仕家族本身的話題性成為選戰焦點，支持方認為菲律賓在馬可仕執政時期進入「黃金年代」，經濟與基礎建設結果確實，相較之下羅貝多卻毫無建樹，反對方則批評馬可仕獨裁管制下迫害異議人士、貪瀆竊國，如今小馬可仕又以社群媒體、不實消息試圖洗白家族罪孽，還不上電視辯論節目，多年來的民主歷程將倒退。另外，包含振興疫後經濟、與中國南海領土爭議和政府貪腐等施政焦點也是選戰話題。
《日經亞洲》也提到副總統選情分析和權力影響，過去菲國副總統多半與總統屬於不同政黨，現任副總統羅貝多因不願與罔顧人權、高壓掃毒的杜特蒂為伍，退出其內閣擔任強力監督者與反對派角色，基本上施政權力遭到架空；但與小馬可仕搭檔競選的薩拉若能一齊順利入主馬拉坎南宮，料將成為一名更有影響力的副總統。
此外，本屆大選也將選出地方首長、菲律賓參眾議員等一共1萬8180個席次，然而以往菲國選舉不時出現暴力情況，國會多數席次也由地方強力政治世家把持，2009年曾發生有省長候選人連同30多名記者在內的58人，在提交競選文件過程中遭槍殺；本屆選舉前當局也宣布禁酒令、加強軍警戒備等措施，並表示本屆選舉國內整體而言相對平靜，將確保大選在安全之虞順利完成。