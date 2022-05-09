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菲律賓大選「政二代」呼聲高！日經：政治世家勢力料擴大

▲菲律賓總統大選登場，主要由獨裁者之子小馬可仕（右）與反對派領袖、副總統羅貝多（左）角逐總統寶座，選舉結果備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統大選登場，主要由獨裁者之子小馬可仕（右）與反對派領袖、副總統羅貝多（左）角逐總統寶座，選舉結果備受關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-09 13:20:47

菲律賓政治與地方勢力和家族政治脫不了關係，本屆總統大選就是最好的例子。目前民調結果呼聲最高的正副總統搭檔，正好是由菲律賓南北兩端各大政治家族聯手推出的組合，以號召延續杜特蒂施政、重返馬可仕時期為口號，獲得大批選民支持。《日經亞洲》認為，今年菲國總統大選若真如外界先前預測，由獨裁者之子小馬可仕（Bongbong Marcos）與現任總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）獲選，政治世家的強權勢力恐怕將會擴大。

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菲律賓總統大選選制特殊，每6年舉行一次總統大選，正、副總統分別民選，總統不得連任，副總統則連選得連任一次。雖然副總統實質上並未肩負政治實權，但憲法明文規定必須和總統相同的方式選舉產生，賦予其重要性。副總統在執行面上可負責監督總統想法，菲國過去大選結果顯示，正副總統分別民選下幾乎都來自不同陣營，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與副總統羅貝多（Leni Robredo）政治理念更是南轅北轍。

然而，今年總統大選熱門組合是由小馬可仕和薩拉在組成的聯合陣營（UniTeam），小馬可仕家族勢力位於菲律賓北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），幾乎全家人都擔任過當地省長；杜特蒂家族則把持菲律賓南端納卯市（Davao），長女薩拉過去跟著父親擔任正副市長，如今帶著市長職位參選外，弟弟塞巴斯汀（Sebastian Duterte）也以86%支持度領先下任市長選舉民調。

▲菲律賓總統大選　總統候選人　獨裁者之子 小馬可仕（Bongbong Marcos）（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統大選候選人小馬可仕（Bongbong Marcos）父親曾執政22年，家族庇蔭與父親名聲讓他政治經歷亮眼。（圖／美聯社／達志影像）
《日經亞洲》分析指出，目前總統候選人主要競爭者只剩小馬可仕與羅貝多，其餘8名候選人包含退休拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）及馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）民調落差過大；本次競選期間小馬可仕家族本身的話題性成為選戰焦點，支持方認為菲律賓在馬可仕執政時期進入「黃金年代」，經濟與基礎建設結果確實，相較之下羅貝多卻毫無建樹，反對方則批評馬可仕獨裁管制下迫害異議人士、貪瀆竊國，如今小馬可仕又以社群媒體、不實消息試圖洗白家族罪孽，還不上電視辯論節目，多年來的民主歷程將倒退。另外，包含振興疫後經濟、與中國南海領土爭議和政府貪腐等施政焦點也是選戰話題。

《日經亞洲》也提到副總統選情分析和權力影響，過去菲國副總統多半與總統屬於不同政黨，現任副總統羅貝多因不願與罔顧人權、高壓掃毒的杜特蒂為伍，退出其內閣擔任強力監督者與反對派角色，基本上施政權力遭到架空；但與小馬可仕搭檔競選的薩拉若能一齊順利入主馬拉坎南宮，料將成為一名更有影響力的副總統。

▲菲律賓總統大選 副總統候選人 現任總統杜特蒂長女 薩拉杜特蒂（Sara Duterte）　（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓大選副總統候選人薩拉杜特蒂（Sara Duterte），有著父親和搭檔夥伴的支持，料將成為少數掌握實權的副總統。　（圖／美聯社／達志影像）
此外，本屆大選也將選出地方首長、菲律賓參眾議員等一共1萬8180個席次，然而以往菲國選舉不時出現暴力情況，國會多數席次也由地方強力政治世家把持，2009年曾發生有省長候選人連同30多名記者在內的58人，在提交競選文件過程中遭槍殺；本屆選舉前當局也宣布禁酒令、加強軍警戒備等措施，並表示本屆選舉國內整體而言相對平靜，將確保大選在安全之虞順利完成。

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