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新生兒腳竟然歪90度！竟是「這原因」害的　得穿支架板正

▲一名男嬰剛出生就被發現左腳出現「先天性馬蹄內翻足」，台中澄清醫院立即幫他製作踝足支架進行矯正治療。（圖／台中澄清醫院提供）
▲一名男嬰剛出生就被發現左腳出現「先天性馬蹄內翻足」，台中澄清醫院立即幫他製作踝足支架進行矯正治療。（圖／台中澄清醫院提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-09 11:58:192022-05-09 13:19:24

剛出生的小寶寶總讓爸媽滿心期待，但台中澄清醫院近期收治一名男嬰，出生就被發現左腳掌有「先天性馬蹄內翻足」情況，研判可能是因為寶寶在媽媽肚子裡面時受到壓迫，屬於姿勢性馬蹄內翻足，醫師立即讓他接受踝足支架矯正。澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，由於一出生寶寶的足部較柔軟，最容易矯正且治療效果最好，提醒有類似情形的寶寶家長，千萬不要迷信要等到滿月才接受治療，越早處理越能有更好的療效。

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蕭安芳表示，這名男嬰是屬於姿勢性的馬蹄內翻足，原本在母胎發育過程中足部是正常的，在某種情況下在胎內受到壓迫，才導致左腳掌內翻。一般來說，除了姿勢性的馬蹄內翻足外，還有約10％是有家族史，也有屬於結構性的內翻足，是在母胎內因足部神經、肌肉或骨骼發育不正常所致，在治療上也較為複雜。

所幸這個男寶寶因為出生就立即被發現症狀，第二天就開始接受治療。院方為該男嬰量「足」打造踝足支架來矯正腳掌內翻，隨著寶寶足部的成長，每2到4周就要更新踝足支架，而且踝足支架必需逐漸往內翻的反方向拉扳，好讓腳掌回到正位。而且復健師每天都要床邊替男嬰做踝關節鬆動徒手治療，讓踝關節更柔軟加速矯正效果。

澄清產後護理之家總監徐毓鎂表示，這個寶寶的踝足支架需24小時穿戴持續矯正，為了避免壓傷寶寶足部的細皮嫩肉，照顧好寶寶足部皮膚的血液循環，護理師每小時就得鬆開踝足支架，做足部按摩和休息半小時後再穿戴上。

踝足支架矯正需持續3個月，媽媽和寶寶出院後，院方有特別教導正確的居家復健方法，後續將持續門診追蹤。蕭安芳提醒，通常姿勢性的馬蹄內翻足，會有比較好的復健矯正效果，不過如果保守治療矯正效果不佳，少數寶寶就可能會需要手術介入。「特別提醒新手爸媽，一旦發現新生兒有內翻足現象，千萬別迷信一定要等待滿月後才接受治療，越早接受治療，其矯正的效果越好。」

▲澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，一旦發現新生兒有內翻足現象，千萬迷信一定要等待滿月後才接受治療，越早接受治療，其矯正的效果越好。（圖／台中澄清醫院提供）
▲澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，一旦發現新生兒有內翻足現象，千萬不要迷信一定要等待滿月後才接受治療，越早接受治療，其矯正的效果越好。（圖／台中澄清醫院提供）

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