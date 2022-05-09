快訊／納豆出院了！腦中風過程全失憶　直呼：好像在做夢

41歲男星納豆1月底因腦中風住院，歷經3個多月終於出院了，他透過影片以「大家好，我回家了」親切向粉絲打招呼，身形削瘦許多，但氣色還不錯；女友依依還原男友中風過程，指他當時曾牽著女友的手，脫口說「快救我」，然後瞬間失去意識、口吐泡泡，納豆卻對入院就醫過程全部失憶，事後完全想不起來，待在醫院中還做過好幾次在家正常生活的夢，醒來卻發現在醫院，現在回到家裡「感覺像在做夢！」





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▲納豆對就醫過程失憶，感覺像做了一場夢。（圖／翻攝依依FB）

納豆形容整個過程都像是一場夢，當天他按照原定計畫要去錄製《同學來了》，卻被女友發現狀況不對，說話口齒不清，彷彿像在夢遊，依依當下判斷是小中風，不顧納豆擔憂工作受影響，堅持帶他去就醫，診斷後血壓飆高到240，照X光時已經行動不便，照斷層時突然害怕起來，叫女友「趕快救我，這一次我一定會死」，不到5分鐘就失去意識、失禁，嘴巴口吐泡泡，還好迅速把握黃金時間1小時手術，順利救回一命。





依依說，護理師告知他納豆失禁了，要她去幫忙買紙尿褲，她當下決定不能離開、也不能轉院，立即抓著病床，苦求醫師立即開刀，儘管事出突然，最終在醫護協助下順利完成手術，「我覺得很可怕，當下那一幕會記得一輩子」，過程中每一分每一秒都很煎熬，看到他剃光頭髮、插著兩個引流管的樣子，待在加護病房兩個禮拜，她心痛到感覺「這個不是我男朋友，沒辦法去正視」。





▲納豆兩度手術，身形削瘦許多。（圖／翻攝依依FB）

後來聽從醫師建議，納豆動了第二次腦室腹腔引流術，順利離開加護病房，病況才趨於穩定，依依回顧男友住院第一個月時，納豆無法辨識親友身分，出現異常行為，「他會咬我的手，然後無理取鬧，比較好笑的是，我在加護病房休息，他會叫我起來，說要幫我加薪，可是不能不去理他，他會生氣」，凌晨還會叫她起床盯著天花板，說要一起看煙火綻放，感覺有點好玩卻又心酸。





今年情人節，小倆口在醫院度過，依依擠到病床上抱著納豆偷偷地哭，她坦言這3個月對兩人來說都蠻辛苦的，「我們既然已經恢復健康回家了，要利用時間慢慢恢復的話，可以分享這段歷程」。​納豆感慨地說：「要感謝的話，好像說不完，因為太多人關心，太多人付出一些給我們，我只能回報的就是有限的東西，但是其實我現在，如果有能力的話，我真的希望可以把我的感謝分送給大家這樣子。」依依在旁撒嬌說「你最該感謝誰知道嗎？」納豆甜回「你啊！」情侶對視的畫面，讓粉絲開心不已，明星好友們唐從聖、夏宇童、鍾欣凌也紛紛留言道恭喜。





▲依依希望和納豆揭露手術過程，能幫助到有相同困境的人。（圖／翻攝依依FB）

依依說，「這三個月來的心情悲喜交加，但最艱困的那段我們一起走過了，現在我們會一起讓生活慢慢回歸正常​，謝謝每一位在恢復路上協助我們的醫護人員，謝謝無條件幫助我們的朋友​、謝謝在街頭上的每一句加油，​希望我們的故事，也可以幫助到有相同情形的人，最後真的太開心了～我們回家了～」。



