今日最聚焦／確診兒送醫5警訊6要件　醫教戰抗疫不二法則

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對此，彭純芝指出，兒童若本身有心臟疾病、神經肌肉疾病、免疫功能不全、早產兒、年齡特別小，如3個月大新生兒至1歲以下都可能是感染後產生重症的高風險族群，「所以我們才會一再呼籲，本身有疾病、潛在風險疾病的孩子，一定要給他足夠的保護力」。
彭純芝說明，兒科醫學會有與中央流行疫情指揮中心討論就醫的5個警訊與緊急送醫的6個項目，5個就醫警訊包含發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛、持續性嘔吐、頭痛、腹痛、超過12小時沒有進食或解尿；緊急送醫的6個條件包含抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。
彭純芝提醒，現在急診人滿為患，家長可以參考這些就醫警訊，不必孩子一發燒就跑急診，也可適度運用各縣市政府的視訊診療，諮詢醫師在非緊急狀況下兒童的病況，再決定是否需要就醫。
若家中有兒童確診，彭純芝建議，家長要保持兒童的舒服、持續觀察疾病變化，多數有症狀的兒童在兩天左右就會開始緩解，這期間多喝水、多休息、注意營養的均衡是大家對抗疾病最重要的不二法則。
彭純芝提到，小兒症狀大多觀察到會發燒，家長可以適當準備退燒常備藥，在知道發燒原因的情況下，幫助孩子退燒，其他的症狀像咳嗽、流鼻水等，其實如果沒有影響睡眠與進食，可隨時間過去慢慢減緩，「其實也不見得要特別靠藥物來止咳、靠藥物來止流鼻水」。
彭純芝進一步分享，家長照護確診兒，可以按照小朋友一般感冒的個人照護習慣，如果覺得症狀並不影響生活作息與吃喝進食，輕微的症狀不需要靠藥物來處理，「大家就陪伴他，讓他能夠安心的在家長的陪伴之下，度過前面兩三天比較不舒服的時候」，並持續確認病情變化有往好的方向走，沒有惡化，就是家長觀察的重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。