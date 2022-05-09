家人變得憂鬱、焦慮、易怒？醫：留意失智症不明顯精神症狀。

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廖品雯醫師分享，林女士每天習慣上菜市場逛逛，採買必需用品。家人近日發現，林女士會一直重複購買同樣的東西如：拖鞋。即便家中已有足夠的拖鞋，她仍是購買，並且堆滿了整個衣櫃。經家人勸說後仍是無法停止重複購買的行為。
另一個案例，林先生年輕時是一位嚴守紀律的帥氣飛官，隨著年紀增長，記性漸漸變差，也開始變得不愛洗澡，不論天氣冷暖，整天都穿著飛行夾克式的外套，不管家人勸說堅持不肯脫下外套。
第三個分享，張奶奶從年輕時就是個好脾氣的人，待人處事很和氣，隨著年紀增長，脾氣變得較暴躁，並且開始懷疑親近的家人會偷竊自己的東西。
家人變得憂鬱、焦慮、易怒？留意失智症不明顯精神症狀。
廖品雯醫師表示，上述小故事所發生的狀況，屬於精神行為症狀，如病態收集行為、固著行為、錯認、憂鬱、焦躁、睡眠週期混亂等。這些精神行為症狀容易出現在失智症的患者，並在失智症的任何病程都可能出現，隨著失智症的嚴重度增加而加劇。
當家中長者開始出現一些有別於以往的精神行為問題時，應盡快至醫院就醫，以釐清問題。若是家中已有診斷失智的長者，家人及照顧者要留心觀察長者日常生活狀況，並主動詢問有關睡眠，情緒等問題。若有懷疑的症狀出現，盡快和原本的醫師討論，正確評估可能造成的原因。
３情況易觸發失智症精神症狀，醫：找出關鍵便能有助減少。
廖品雯醫師指出，日常也有些情形容易導致失智長者出現精神行為症狀，包括搬家或家裡成員變動等環境改變；疼痛、口渴、焦慮、聽力或視力障礙等身心未獲得滿足；感染、脫水、藥物過量、電解質不平衡等內科疾病或藥物問題。若是正確找出原因，經過修正後就可減少症狀程度和症狀出現的頻率。
家人出現失智症精神症狀？醫教４招有助應對！
當面對出現精神行為症狀的長者時，家人該如何面對呢？廖品雯醫師也表示，第一當然就是盡早就醫。在相處上耐心觀察並理解想法，不要立即否定，或用過多負面的字眼溝通。若真的發生衝突時，主動離開現場，避免自己跟長者有更多情緒反應。平日建立規律簡單的活動，讓長者能多運動，如快走、跳舞、太極拳、游泳等。另外近年來音樂治療也很流行，音樂能放鬆心情，使心情愉悅。芳香療法，身體按摩或懷舊治療，也有部分治療效果。至於藥物方面的治療就交由醫生來決定。
廖品雯醫師呼籲，精神行為症狀雖然多變難應對，但如果保有正確的態度跟適度處理，仍是能有所改善。現在的生活型態緊湊忙碌，除了工作之外，大家也必須留心身邊的長者的情形，多陪伴及聊天。才能及時發現狀況並儘早就醫。
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