居家防疫生鮮食材怎麼保存？　營養師傳授技巧

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠色蔬菜保存期限短，多放個幾天就發黃、悶爛，蘇妍臣營養師分享保存四技巧：
1. 蔬菜買回家，一定要先把黃、枯、黑、爛葉拿掉，盡量完整保留新鮮部位後再分袋保存。
2. 若喜歡先清洗乾淨後再放入保鮮盒，一定要盡可能瀝乾，並將保鮮盒留口倒放一段時間，避免蔬菜浸在水中。
3. 清洗時儘量不要浸泡，減少亞硝酸鹽的產生。如高麗菜，可以清洗後將外葉剝除，再用保鮮膜包好放入冰箱。
4. 也可將飲料杯保留，將蔬菜一束一束的直放，像是栽種一般根朝下，可避免葉菜悶爛。
勿過度囤貨影響冰箱運轉 根莖類耐放好保存
但蘇妍臣也提醒，其實台灣的生鮮食物運送都很方便，疫情期間可多利用生鮮外送，目前網路上有許多通路可購買蔬菜，千萬不要囤貨。且冰箱東西太多反而會影響保鮮度，最多利用的空間只能佔2/3，約7成左右，才能讓冰箱良好運作。
由於葉菜類保存較不容易，蘇妍臣分享可以採買可保存較久的根莖類，如洋蔥、蘑菇、蔥、木耳、蕃茄、菜豆、蘆筍、茄子、彩/青椒、瓜類，或是不需冷藏的胡蘿蔔、白蘿蔔、南瓜、地瓜。
外食族注重蔬果攝取 遵守五七九原則
若沒辦法自行下廚者，依賴外送的外食族在飲食方面，最好能注重蔬菜跟水果的攝取，也就蔬果五七九的比例，6歲前兒童每天應攝取五份新鮮蔬果；6 歲以上學童少女及女性成人每天應攝取七份新鮮蔬果；青少年及男性成人則應每天攝取九份新鮮蔬果。
冷凍蔬菜營養不比冷藏差 適合嬰幼兒副食品
一時之間買不到生鮮蔬菜者，也不用過於擔心，根據許多國外研究，尤其2004年發表於《食品化學與毒理學》雜誌上的研究發現，冷凍菠菜的葉酸含量，甚至比採收後運送到市場中的菠菜高。而1998年發表在《食品化學》雜誌的研究顯示，新鮮菠菜冷藏一周後會損失的維生素C，與冷凍菠菜的損失幾乎相等。也就是說，若新鮮蔬菜會在冰箱中儲存7天以上，其實冷凍蔬菜是較好的選擇。
本身也是一位母親的蘇妍臣也提到，若家中有6個月到一歲間的嬰兒，就可以準備冷凍蔬菜，或是將副食品做成冰磚冷凍，而一歲以上的幼兒也可以食用冷凍蔬菜，3歲後的兒童基本上飲食都與成人無異。
氣炸鍋烹調方便 溫度勿超過180度
蘇妍臣也提醒，使用氣炸鍋烹調很方便，但是要注意烹調溫度是否過高，不建議超過180度，澱粉類經過高溫容易劣變，產生一種致癌物質丙烯醯胺（Acrylamide, AA），肉類也可能高溫變性。台灣進入與病毒共存的陣痛期，確診人數短時間內不會下降，除了做好自我保護之外，也可多利用外送、外賣通路，真的不必大量囤貨，以免放到過期。
▲ 蘇妍臣營養師
個人專頁：媽咪僾/崴廉媽咪補給站-蘇妍臣營養師
參考資料：https://www.healwithfood.org/nutritional-differences/frozen-fresh-vegetables.php#ixzz6vwviKdAy
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53644
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw