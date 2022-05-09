中索擬合作推動基建　專家：可能供解放軍使用

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報導提到，這份文件註明時間是「2022年」，文件上並沒有任何人簽名。
澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，該文件是典型由中國政府和中國企業所主導的協議。他提醒，雖然表面上是經濟協議，但中國解放軍將可從中受惠。
休布瑞吉解釋，文件提到建造的多項設施，如碼頭、港口和物流設施等，將有可能會被中國軍方使用。他相信，該文件中的構想是由中國提出，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）只是配合接受而已。
報導指出，文件多處出現中國常見的官樣字眼，如「互惠」（mutual benefit）、「雙贏」（win-win）和「共享未來」（shared future）等。
「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）相信，這份文件的原文「明顯是完全以中文寫成」，且和中國向其他多個發展中國家推動「以中國做為首要經濟夥伴」的文件內容類似。
麥葛瑞格解釋，按照文件內容，索國在各方面的經濟決策將會受到中國影響。
麥葛瑞格認為，中國可能對索國龐大的漁業資源特別感興趣，因此致力推動與太平洋國家達成協議，以讓中國在太平洋國家的專屬經濟海域享有特權。
索羅門群島反對黨領袖瓦爾（Matthew Wale）認為，按照該文件內容，中國將可「全面掌握索羅門群島經濟」。他相信，該文件是由中國撰寫。
中國輿論近年常見以「藍」做為關鍵字的官方文件、期刊文章、新聞報導和專書著作，內容大多論述有關面向海洋的經濟及軍事擴張戰略，其中較引人注意，包括已退休的前中國海軍少將張召忠於2011年發表的專書「走向深藍」等。（編輯：陳惠珍）1110509