泰式料理必點哪道菜？咖哩只排第三 冠軍根本「不正宗」
國人熱愛異國料理，尤其南洋泰式美食，更是大家三不五時就會品嚐的餐點。菜色眾多的泰式料理，究竟必點哪道菜呢？《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了近三個月內「泰式料理」話題的網路聲量表現，曝光「熱議5大類泰式料理」網路聲量排行，沒想到咖哩料理竟然只排上第三名，國人熱愛的台式泰菜，椒麻雞及月亮蝦餅明明不是正宗卻拿冠軍。
日前，有網友提問「最愛哪道泰式料理？」引起眾多回覆，綜觀留言，最常被提及的冠軍是炸烤類的「椒麻雞」與「月亮蝦餅」，許多網友大讚「（椒麻雞）酸酸甜甜的，配飯吃超好吃」、「酥酥的餅皮跟滿滿的蝦子，配起來好讚」等，但其實它們都不是正宗的泰式料理，也讓不少人驚訝「原來一直都誤會了」！
為了入境隨俗、迎合國人口味，普遍泰菜越來越「台」，甚至自創月亮蝦餅、蝦醬空心菜等當地沒有的菜色，卻常常在台人最愛的泰式料理排行裡榜上有名。
泰式料理首重醬料精髓，提到最下飯的菜色，喜歡「打拋豬」等熱炒類的也大有人在，連台人自創的「蝦醬空心菜」也上榜，佔據第二名。尤其分享「辣辣的打拋豬超香」、「加番茄還酸酸甜甜的也很棒」等想法。
大家印象深刻的咖哩料理，反而落在第三名。有網友讚聲「綠咖哩的椰香味真的無敵，每次都吃至少三碗飯」，而泰國南部家常咖哩代表的「馬沙曼咖哩」也有不少討論度。
另外，有討論提及香氣十足的「炒河粉」、「炒粿條」等主食，說到「超愛那個Q彈的口感」、「大推魚露味甜甜的感覺」等，則因為特別的口感與豐富的味道、香氣，是許多人必點的主食之一，獲得排行榜第四名。
第五名則由清爽鮮嫩的「檸檬魚」等魚肉料理拿下，時常被提到像是「醬汁下飯、魚肉鮮嫩，真的超棒的」等留言，還有饕客直說無論是酥炸或是用蒸的，都令人食指大動。看完大家的必點清單，你最喜歡的泰式料理又是哪一道？