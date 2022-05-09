控「以疫謀財司法調查」 國民黨團北檢告發陳時中涉圖利
高登1700萬劑快篩採購案遭國民黨質疑涉有弊端，國民黨團今（9）日在立法院開完記者會後，立即前往台北地檢署按鈴告發衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中涉嫌圖利、瀆職。代表國民黨立院黨團的李德維、葉毓蘭、林思銘、鄭正鈐等4人，在北檢門口高喊「以疫謀財，司法調查」口號。
林思銘說，這案子不只是行政瑕疵還涉及圖利，這是一個鉅額採購案，沒有依照《政府採購法》的投標程序辦理；採購時還是需要符合特殊與巨額的採購要點，要對洽購廠商的資格做基本審查，財務要健全、人力要充分、設備也要充分，但高登公司從2013年是小吃店，資本額只有200萬，到了2020年華麗轉身成生技公司，實際上也沒增資，最後有沒有200萬都是一個疑問。
林思銘表示，依照高登劉緯澤的說法，指揮中心在4月28日找他去談，請高登幫國人採買快篩試劑，5月2日就緊急授權可以向國外採購，顯然違反緊急與巨額採購要點，而且高登公司根本沒有依照《醫療器材管理法》加入商業同業公會，高登公司完全不符合採購資格，指揮中心卻草率授權高登取得1700萬劑快篩、共16.5億元的鉅額訂單，讓高登從「小公司變大公司」，讓人不可思議。
鄭正鈐說，衛福部、指揮中心跟執政黨，不能因為國民黨在野有利監督執政黨，發現高登疑似不法案件時就大量甩鍋、帶風向，認為現在快篩不夠都是在野黨的責任，這是非常離譜的作法，到底誰是高登背後的大魔王？檢調應查明。
李德維說，國民黨立院黨團特別來到地檢署，告發高登生技公司的採購弊案，這一個禮拜以來看到真的是如雪球般越滾越大，不希望有人趁疫情緊張的時候來發國難財，裡面真的有非常多疑點，我們真的不希望，在疫情嚴重的時候，還有人利用疫情來謀財，今天來到地檢署就是希望阻止以疫謀財，希望司法能夠介入調查。