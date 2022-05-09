不滿九宮格新制！教團：混成教學根本是「不可能的任務」

我是廣告 請繼續往下閱讀
青民協指出，對於九宮格匡列範圍內的學生，教育部並未規定採用混成教學（線上實體同步），可能讓被迫實施防疫假的學生學習權益受損，但確診人數多，教師又要如何在多數學生未到班的情形下上課？若要實施結合線上與實體的「混成教學」，也將增加教師負擔。
任教於國小的李雅菁表示，九宮格新制會讓教學現場更麻煩，先前有確診學生就能全班停課，改採線上教學，但光是線上教學，她就得準備平板電腦開鏡頭，以筆電操作線上教材，並透過手機隨時了解學生上線遇到的疑難雜症，如今改為九宮格停課，可以想見國、高中教師得同時採線上、實體的「混成教學」因應，需要再加上腳架、麥克風、手機直播等，教師要同時兼顧實體與線上學生，根本是「不可能的任務」。
她說，雖然教育部沒有硬性規定九宮格新制得採「混成教學」，但連自己任教於國小，都曾遇到好幾位學生同時請防疫假，家長擔憂影響學習進度，而要求教師開直播視訊教學，但混成教學除了需要添購腳架、鏡頭等設備外，實際操作難度頗高，教師在課堂走動、寫黑板，需要有人幫忙移動鏡頭，另外，教師很難同時兼顧實體與線上學生反應，恐會顧此失彼，兩邊的學生學習權益皆受損。
她認為，原來的政策，讓全班停課，統一採線上教學較適宜，尤其教師對線上教學越來越順手，已能輕鬆自如的運用線上白板、分組討論等，許多教師更耗費心神，以更活潑多元方式，吸引學生聽課，混成教學將造成教師非常大的困擾。另外，教育部應盤點混成教學的設備是否到位，目前多由教師自己想辦法，或由學校統一採購，當需求量大時，有錢也買不到，自己去年就為了線上教學買鏡頭，等了許久。
全教總理事長侯俊良指出，新規定上路關鍵仍在縣市政府、學校、家長可能有不同解讀，而產生紛爭，如學生可以用防疫假，教師行不行？新制需要另外認定「九宮格」，並顧及學生跑班、社團等，須花更多時間認定、匡列，恐增加教學現場更多工作量；教學現場意見分歧，有諸多疑義，建議教育部提供清楚QA（問與答）供各校參考；呼籲防疫期間投入的人力成本，應發給加班費等補助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。