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不滿九宮格新制！教團：混成教學根本是「不可能的任務」

▲全教總副秘書長李雅菁今（9）日批評，因應九宮格新制，進行混成教學，根本是「不可能的任務」。（資料圖／記者陳惲朋攝）
▲全教總副秘書長李雅菁今（9）日批評，因應九宮格新制，進行混成教學，根本是「不可能的任務」。（資料圖／記者陳惲朋攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-09 12:44:44

台灣青年民主協會昨晚在CROSSROAD跨世代倡議平台，針對國、高中九宮格新停課標準，發起連署，盼教育部檢討新制，以符合教學現場情形，迄今逾1400位學生加入連署。全教總副秘書長李雅菁今（9）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時也批評，要同時兼顧請假學生與實體上課學生學習權，而進行混成教學，根本是「不可能的任務」，學習效果恐不佳。

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教育部8日起調整全國各級學校新停課標準，在國、高中階段，取消全班性暫停實體課程方式，改以確診學生鄰座「九宮格」來匡列3天防疫假，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

青民協指出，對於九宮格匡列範圍內的學生，教育部並未規定採用混成教學（線上實體同步），可能讓被迫實施防疫假的學生學習權益受損，但確診人數多，教師又要如何在多數學生未到班的情形下上課？若要實施結合線上與實體的「混成教學」，也將增加教師負擔。

任教於國小的李雅菁表示，九宮格新制會讓教學現場更麻煩，先前有確診學生就能全班停課，改採線上教學，但光是線上教學，她就得準備平板電腦開鏡頭，以筆電操作線上教材，並透過手機隨時了解學生上線遇到的疑難雜症，如今改為九宮格停課，可以想見國、高中教師得同時採線上、實體的「混成教學」因應，需要再加上腳架、麥克風、手機直播等，教師要同時兼顧實體與線上學生，根本是「不可能的任務」。

她說，雖然教育部沒有硬性規定九宮格新制得採「混成教學」，但連自己任教於國小，都曾遇到好幾位學生同時請防疫假，家長擔憂影響學習進度，而要求教師開直播視訊教學，但混成教學除了需要添購腳架、鏡頭等設備外，實際操作難度頗高，教師在課堂走動、寫黑板，需要有人幫忙移動鏡頭，另外，教師很難同時兼顧實體與線上學生反應，恐會顧此失彼，兩邊的學生學習權益皆受損。

她認為，原來的政策，讓全班停課，統一採線上教學較適宜，尤其教師對線上教學越來越順手，已能輕鬆自如的運用線上白板、分組討論等，許多教師更耗費心神，以更活潑多元方式，吸引學生聽課，混成教學將造成教師非常大的困擾。另外，教育部應盤點混成教學的設備是否到位，目前多由教師自己想辦法，或由學校統一採購，當需求量大時，有錢也買不到，自己去年就為了線上教學買鏡頭，等了許久。

全教總理事長侯俊良指出，新規定上路關鍵仍在縣市政府、學校、家長可能有不同解讀，而產生紛爭，如學生可以用防疫假，教師行不行？新制需要另外認定「九宮格」，並顧及學生跑班、社團等，須花更多時間認定、匡列，恐增加教學現場更多工作量；教學現場意見分歧，有諸多疑義，建議教育部提供清楚QA（問與答）供各校參考；呼籲防疫期間投入的人力成本，應發給加班費等補助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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