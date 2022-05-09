8大通路開賣快篩網傳有人1次買5支？記者實測結果曝光
北北基桃等四縣市今（9）日上午在超商、全聯等8大通路開賣「亞培Panbio家用快篩試劑」，由於通路據點多，加上有些業者都有事先安排好動線、發送號碼牌，上午販售秩序良好，僅部分超商業者表示有些門市稍有排隊現象，但大多數民眾都能順利買到快篩試劑。不過網路上有民眾討論，有人到超商詢問店員能不能多買幾支，店員也沒有進行管制，「就一口氣買了5支。」而《NOWnews今日新聞》記者實測，在全聯門市買完一支快篩後，過了十分鐘再繞回去想多買，結果立刻就被店員認出不給買，顯示多數門市還是有努力做好管控。
另一方面，記者也實際觀察到各通路門市販售狀況，跟所在區域頗有關係，像是在大型住宅區附近的超商，一大早30分鐘不到，50劑就通通完售，但在一般文教區或商業區的超商，可能因為學校停課或是上班族都出門了，人潮不多反而開賣一段時間都還能順利買到，沒有出現明顯搶購的狀況。建議民眾如果公司或住家附近通路賣完，可以多跑幾家試試看，或是等明天進貨後再去買也不錯。
實際詢問排隊民眾普遍認為：「現在快篩一支難求，可能連排隊都買不到，通路賣180元價錢是合理可以接受，而且像是全聯空間比較大，相對來講購物體驗比較好。」但也有民眾甘願多花一點錢排隊買實名制的快篩試劑，主要考量點還是取決於「價格」，藥局實名制5份500元，「實名制排得到，我就不會來這邊（8大通路）買，實名制相對會比較便宜一點。」