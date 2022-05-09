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台中市議員初選民調開跑　民進黨3參選人2確診

▲黃守達成為台中市第10選區唯一沒確診的民進黨市議員參選人。（圖／黃守達臉書，2022.05.09）
▲黃守達成為台中市第10選區唯一沒確診的民進黨市議員參選人。（圖／黃守達臉書，2022.05.09）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-09 13:11:19

民進黨六都議員初選電話民調，本週進行最後一梯次台中市，今晚第一輪由第10選區（中西區）、第13選區（大里、霧峰）登場，但3搶2的中西區，現任議員江肇國和挑戰者蕭行凱先後確診，只剩另一議員黃守達可以把握最後機會在選區衝衝衝。

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▲確診隔離中的江肇國，在臉書貼出隔著玻璃向外望的照片，爭取支持。（圖／江肇國臉書，2022.05.09）
▲確診隔離中的江肇國，在臉書貼出隔著玻璃向外望的照片，爭取支持。（圖／江肇國臉書，2022.05.09）
民進黨市議員初選民調今（9日）起連續5天在台中市展開，首先登場的是第10（中西區）選區及第13（大里霧峰）選區，結果將於明早由中央公佈。第10選區的江肇國擔任議會黨團總召，日前因參與府會教育文化委員聚餐確診，從4月30日起隔離，所有拜票行程皆暫停，這幾天包括新北市議員參選人卓冠廷等不少好友，跑到台中當分身代他拜票。

今天是江肇國隔離最後一天，但已來不及衝票，他在臉書貼出隔著玻璃向外望的照片，拜託大家幫他固票。另一參選人昇平里長蕭行凱，則是凌晨在臉書向鄉親報告「阿凱確診了」。

▲昇平里長蕭行凱今天凌晨在臉書向鄉親報告「阿凱確診了」。（圖／蔡行凱臉書，2022.05.09）
▲昇平里長蕭行凱今天凌晨在臉書向鄉親報告「阿凱確診了」。（圖／蔡行凱臉書，2022.05.09）
蕭行凱說：「本來以為掃街流汗，衣服濕濕乾乾所以受了點風寒，因為除了燒聲就只有打了幾個噴嚏，可是到傍晚的時候開始有點畏冷，想說是不是發燒了，很敏感的趕緊拿快篩來測試，一測兩條線。」

蕭行凱透露除了稍微發燒、鼻塞，其他都還好，也感慨「沒想到這天來的這麼快」。

至於霧峰區，則是5搶2+1（婦女保障）的激烈局面。張芬郁、蔡美華、賴美連3位女將廝殺，聲稱要搶唯一婦女席次，現任市議員李天生、林德宇充滿危機感，擔心戰亂下被邊緣化，絲毫不敢大意。

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