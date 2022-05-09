電競筆電也吹「變形風」！ROG Flow系列出貨暴增3.5倍
ROG玩家共和國於年初CES推出多款強勁新品，又以ROG Flow Z13最受注目，討論度亦反應在銷售，成功以二合一電競筆電搶佔新藍海，據知名市調機構最新報告，華碩電競筆電2022年第一季在台銷售第一，蟬聯25季王座；其中3月份市佔高達44.9%，主打「變形電競筆電」的ROG Flow系列，更較去年同期出貨成長357%，成績相當亮眼。
身為全球首款二合一電競筆電ROG Flow Z13在開賣1個月內銷量狂飆，可拆式鍵盤設計，能一秒變身電競平板，在遊戲、直播串流、創作、追劇間轉換，強悍效能不變，應用情境廣泛，支援觸控、搖桿、滑鼠與觸控筆，機身的酷炫RGB燈效更令玩家愛不釋手。
ROG Flow Z13最高搭載第12代Intel Core i9處理器、GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，具備MUX獨顯直連開關，輕鬆在遊戲中取得最佳效能表現；也可透過連接內建GeForce RTX 3080的XG Mobile外接顯示卡，媲美桌機效能，重量僅1.1 kg。最新ROG智慧散熱技術，以加大均溫板、液態金屬散熱搭配0dB散熱技術，維持低溫且無噪遊戲環境；搭載FHD 120Hz、PANTONE色彩認證面板，加上Dolby Atmos杜比全景聲音效技術，實現沉浸遊戲體驗，售價53,999元起。