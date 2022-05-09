確診連2日破4萬　立委陳椒華呼籲加速準備抗疫資源

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彰化縣醫療界聯盟前理事長蔡志宏醫師透過視訊表示出，新冠肺炎抗病毒藥物可減少輕症轉為重症的比率，降低醫療體系重症病房的壓力，也有助於減少死亡率，減少民衆的恐慌，不過此類藥很搶手，向美國藥廠訂購可能要數週、甚至數月才能陸續到貨，因為疫情進展神速，每兩週成長十倍，台灣只準備70萬人份應會相當緊峭，只能供應高風險個案。





蔡志宏表示，依目前台灣疫情發展軌跡推斷，5月底已達高峰，每天至少有30萬人確診，70萬份不知能否支撑到6月底？屆時可能比去年疫苗缺貨還緊張，若有抗病毒藥品不足，重症個案將增加，醫療量能將受到挑戰，尤其是慢兩個星期才達到高峰的中南部縣市更嚴重。政府如果能像歐美先進國家做到篩檢確診即由藥局給藥，才算充足部署。



