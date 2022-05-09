COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

確診連2日破4萬　立委陳椒華呼籲加速準備抗疫資源

▲單日確診屢破4萬，立委陳椒華呼籲加速準備醫療資源。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.09）
▲單日確診屢破4萬，立委陳椒華呼籲加速準備醫療資源。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.09）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-09 13:43:29

新冠肺炎本土疫情確診人數大爆發，連兩日確診超過4.4萬人，醫學中心和區域醫院醫療量能更形緊繃，加上不再匡列確診者的同事，醫療量能崩潰與職場群聚等風險將再加速推高確診數，在台灣走向與病毒共存之際，時代力量立法委員陳椒華今（9）日偕同關注疫情的醫師召開「正視第一線醫護不堪負荷、為醫療量能瀕臨崩潰找解方」記者會，提出多項防疫改善措施與建議。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒華表示，在醫院醫療量能瀕臨崩潰之際，加上中重診者確診人數持續增加，建議疫情指揮中心應加緊準備醫療資源，台大醫院企業工會發出求救信宣告失守，未來恐有更多醫院面臨癱瘓，建議快速增加加強型防疫旅館與集中檢疫所及床位，以及徵召社區醫護人員支援中重症者之醫療照護。建議增加社區PCR檢驗點提供服務，以紓緩醫學中心和區域醫院的醫療緊繃。

陳椒華呼籲，準備足夠的抗病毒藥物，包括帕克斯洛維德(paxlovid )和清冠一號，以因應持續暴增的確診數，並有效減少中重症人數。疫情指揮中心於四月訂70萬份parlovid，目前累積已到貨55萬份、發出去27萬份，應速加訂至少百萬份，以確保染疫可使用之國人可獲得足夠的藥物治療，維護生命安全。同時，輕症的確診者家中如有孕婦及嬰幼兒，請疫情指揮中心協助確診者到檢疫所或加強型防疫旅館居隔，不宜在家隔離康復。

陳椒華表示，因指揮中心已開放打滿3劑疫苗的無症狀或快篩陽性確診者不必匡列隔離同職場工作者，恐造成未來更多確診案例的來源是職場。除了企業主必須自行評估職場群聚風險，以提供員工足夠的快篩試劑、分流或遠距等多元出勤方式等，避免疫情影響生產與勞工健康外，指揮中心也應重視職場群聚風險，加強職場防疫措施的宣導，以有效防止疫情擴散。她呼籲指揮中心應盡快部署以上各項醫療資源改善措施與重視職場群聚風險的管控措施，以有效防止疫情擴散，確保國人生命安全。

彰化縣醫療界聯盟前理事長蔡志宏醫師透過視訊表示出，新冠肺炎抗病毒藥物可減少輕症轉為重症的比率，降低醫療體系重症病房的壓力，也有助於減少死亡率，減少民衆的恐慌，不過此類藥很搶手，向美國藥廠訂購可能要數週、甚至數月才能陸續到貨，因為疫情進展神速，每兩週成長十倍，台灣只準備70萬人份應會相當緊峭，只能供應高風險個案。

蔡志宏表示，依目前台灣疫情發展軌跡推斷，5月底已達高峰，每天至少有30萬人確診，70萬份不知能否支撑到6月底？屆時可能比去年疫苗缺貨還緊張，若有抗病毒藥品不足，重症個案將增加，醫療量能將受到挑戰，尤其是慢兩個星期才達到高峰的中南部縣市更嚴重。政府如果能像歐美先進國家做到篩檢確診即由藥局給藥，才算充足部署。


獲蔡英文提名監察院副院長　李鴻均：不忘初衷、全力以赴

第二屆新冠肺炎線上峰會　吳釗燮：台灣已獲邀

尚未收到WHA邀請函 　吳釗燮：爭取到最後一分鐘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀