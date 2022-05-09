確診連2日破4萬　立委陳椒華呼籲加速準備抗疫資源

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陳椒華呼籲，準備足夠的抗病毒藥物，包括帕克斯洛維德(paxlovid )和清冠一號，以因應持續暴增的確診數，並有效減少中重症人數。疫情指揮中心於四月訂70萬份parlovid，目前累積已到貨55萬份、發出去27萬份，應速加訂至少百萬份，以確保染疫可使用之國人可獲得足夠的藥物治療，維護生命安全。同時，輕症的確診者家中如有孕婦及嬰幼兒，請疫情指揮中心協助確診者到檢疫所或加強型防疫旅館居隔，不宜在家隔離康復。
陳椒華表示，因指揮中心已開放打滿3劑疫苗的無症狀或快篩陽性確診者不必匡列隔離同職場工作者，恐造成未來更多確診案例的來源是職場。除了企業主必須自行評估職場群聚風險，以提供員工足夠的快篩試劑、分流或遠距等多元出勤方式等，避免疫情影響生產與勞工健康外，指揮中心也應重視職場群聚風險，加強職場防疫措施的宣導，以有效防止疫情擴散。她呼籲指揮中心應盡快部署以上各項醫療資源改善措施與重視職場群聚風險的管控措施，以有效防止疫情擴散，確保國人生命安全。
彰化縣醫療界聯盟前理事長蔡志宏醫師透過視訊表示出，新冠肺炎抗病毒藥物可減少輕症轉為重症的比率，降低醫療體系重症病房的壓力，也有助於減少死亡率，減少民衆的恐慌，不過此類藥很搶手，向美國藥廠訂購可能要數週、甚至數月才能陸續到貨，因為疫情進展神速，每兩週成長十倍，台灣只準備70萬人份應會相當緊峭，只能供應高風險個案。
蔡志宏表示，依目前台灣疫情發展軌跡推斷，5月底已達高峰，每天至少有30萬人確診，70萬份不知能否支撑到6月底？屆時可能比去年疫苗缺貨還緊張，若有抗病毒藥品不足，重症個案將增加，醫療量能將受到挑戰，尤其是慢兩個星期才達到高峰的中南部縣市更嚴重。政府如果能像歐美先進國家做到篩檢確診即由藥局給藥，才算充足部署。