PLG／因應CDC規範　聯盟公布最新防疫指引與應變措施

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球隊若有快篩呈現陽性者，從5月12日起經醫事人員遠距或視訊確認即為確診，確診者之症狀輕重請參照指引所附相關參考資料，若屬輕症或無症狀符合居家照護條件者，進行7天居家照護與7天自主健康管理；5 月7日(含)前確診者，仍須滿10天才能解除隔離，並進行7天自主健康管理。
密切接觸者定義從5月8日起以匡列同住者為原則，只有同住親友(含同寢室友)為密切接觸者，仍須進行居家隔離3天與自主防疫4天；同班同學、同辦公室或同工作場域同事(以九宮格方式認定)即日起改為自主應變。以此為依據，球隊宿舍若非屬「1人1室」(含單獨房間及衛浴)之同住生活空間，即屬於同寢室友，仍應遵照密切接觸者定義進行匡列。
凡屬居家照護、居家隔離與居家檢疫者，一律不能參與平日練球與比賽日賽事；自主健康管理(無需快篩)與自主防疫者(需快篩陰性)者，可以參與平日練球，但不能參與比賽日賽事；自我健康監測與自主應變者可以參與比賽日賽事，但由於自我健康監測者屬密切接觸者的接觸者，自主應變者屬確診者的同場域工作同事，聯盟謹慎起見仍要求屬自我健康監測或自主應變的教練團或球員都要快篩陰性證明才能參與練球。
例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員(含華裔與外籍生球員)至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」；季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。
比賽場館規範
觀眾進場持續實施量測體溫、手部消毒與全程戴口罩，凡屬「居家照護」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」或「自主防疫」實施對象，不得進入球場，如有接獲CDC或地方衛生局通知場館於比賽時有確診足跡，球團將關閉球場進行相關清消作業，並呈報聯盟知悉，經衛生主管機關同意後方可重新開放場館進行比賽。
聯盟參與比賽者規範
聯盟參與比賽者(包括聯盟工作人員、裁判、紀錄台人員、轉播單位主播、球評與採訪記者)，應接種COVID-19疫苗3劑或至少兩劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，全程戴口罩(裁判場上執法除外)。
球團參與比賽者規範
球團參與比賽者(包括球員、隊職員、啦啦隊、表演團體、工讀生)，應接種COVID-19疫苗3劑或應至少兩劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，全程戴口罩(球員場上比賽除外)。
密切接觸者、疑似染疫者或確診者應變規範
密切接觸者者：聯盟與球團參與比賽者，若因與非屬聯盟與球團參與比賽之確診者有密切接觸被列為密切接觸者，需立即進行居家隔離3天與4天自主防疫，隨後進行快篩等後續處置。其餘與前面所述確診者為非密切接觸者，則進行自我健康監測。
疑似染疫者：聯盟與球團參與比賽者若出現疑似染疫狀況，請立即進行快篩或PCR檢測，其餘密切接觸者立即進行快篩，在等待進行檢測至檢測結果期間不得隨隊或參與比賽，若確診應遵照CDC後續規範處理，並呈報聯盟知悉，球場與工作場所進行環境清消，場館需經衛生主管機關同意後方可重新開放進行比賽。
確診者：聯盟與球團參與比賽者若確診，呈報聯盟知悉，並遵照CDC後續規範進行處理，球場與工作場所進行環境清消，確診者之密切接觸者必須進行快篩，若為陰性仍需完成居家隔離3天與4天自主防疫才可正常參與比賽，場館需經衛生主管機關同意後方可重新開放進行比賽，確診者必須符合解除隔離治療條件，並完成7天自主健康管理者，才能再次參與比賽。
註：以上防疫指引與應變措施將隨CECC更新相關指引及規範進行滾動式調整球團參與比賽者規範；若因疫情導致停賽之相關事宜與後續復賽之賽程安排，另召開賽務決策委員會討論後決定。