Tag人物／七年級生攜手創業 疫情下成臺灣最大快篩原料廠

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莊詠鈞與鄭又瑋是研究所同學，兩人因共同的研究項目相同，在畢業之後決定攜手創業，雖然兩人有共同的目標，但是個性卻大相徑庭，董事長莊詠鈞喜歡埋頭實驗室研究，更身兼成功大學的講師，創業之餘還堅持學術研究，執行長鄭又瑋則喜歡與人互動，負責業務的合作溝通，兩人在9年前攜手創立偉喬生醫時，當時的資本額才500萬元，「（創業）前三年覺得每一天都好痛苦！」莊詠鈞回想剛成立公司時期，充滿熱情的蜜月期才維持短短了三個月，接下來的每一天都在精打細算的過日子，為了省下經費甚至還買了二手的機器，那時候成立公司時很多人不看好，兩人創業的資本是莊詠鈞說服爸爸成為最大股東而來，但也被人貼上了「靠爸族」的標籤，「我爸媽就跟我說，你就要抱持著那個信念，你有資源就應該好好去利用，然後把這件事情發揚光大。」莊詠鈞將爸媽的話謹記在心，並且要把自己的專業發揮到最大的效益。
剛成立公司時期，偉喬生醫先從研究腎毒素開始，臺灣被稱為「洗腎王國」，洗腎人口超過9.2萬人，年燒533億元的健保費，以往腎毒素的分析，必須仰賴大型教學醫院的昂貴儀器才能檢測，針對這個問題偉喬生醫研發的抗體試劑，可以大大降低成本，提供一般的檢測所以及醫院使用，研究問題、解決問題，是莊詠鈞與鄭又瑋讓公司站穩腳步的關鍵，「最大的挑戰可能是市場」鄭又瑋說，因為即使歷經千辛萬苦研發出的產品，但是沒有銷售的通路真正進到市場，公司就沒有營收的狀況下，就成為更大的挑戰，因此創業初期兩人也曾為了公司治理而有意見不合的情況，這是所有攜手創業的朋友都會遇到的問題，問兩人怎麼解決？他們彼此都露出尷尬又不失禮貌的微笑，原來兩人也曾一言不合就大打出手，即使兩人都掛彩也照樣繼續頂著傷勢開會。
2019年底，新冠病毒開始在全球蔓延，2020年初正值農曆新年，莊詠鈞與鄭又瑋察覺到自己可以在這波疫情下，證明自己公司的專業性，於是兩人開始沒休日沒夜的加班，投入疫情新冠肺炎快篩試劑原料的研究，從疫情出現到研發成功的試劑原料，歷時僅三個月，可以有如此快速的原因還有一個關鍵原因，就是與學校之間密切的合作研究，兩人找來在成大研究所醫技系的葉才明教授以及王貞仁教授，讓學術理論以及實際應用的關聯可以更發揮最大的效益，終於在同年憑藉販售新冠肺炎快篩試劑原料，偉喬生醫首度轉虧為盈，營收突破5000萬，2021年上半年更高達7000萬元，全年營收近2億元。
偉喬生醫是目前臺灣最具規模的試劑原料廠，以往臺灣的試劑原料大部分為國外進口，在臺灣自行製造的成本較高，且需要克服的困難與瓶頸是非常吃力不討好的，然而莊詠鈞與鄭又瑋並沒有對艱困的環境低頭，反而逆勢成為了這波疫情中的黑馬，讓臺灣的快篩試劑原料可以穩定供貨，放眼未來莊詠鈞和鄭又瑋持續看好臺灣的生技研發產業的發展，藉由這次新冠疫情的經歷，他們證明了自己的實力，接下來他們會繼續從原料端去做開發，「希望在十年內，我們做出來的檢測試劑在亞洲，是佔有一席之地的！」莊詠鈞信心滿滿的說。
【#Tag人物小檔案】
企業領導人：莊詠鈞董事長、鄭又瑋執行長
偉喬生醫官網