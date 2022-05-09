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萬六差點不保！台股終場跌近360點　唯生技醫、觀光強漲

▲台北股市今（9）日開盤後節節敗退，終場收在今日最低點，跌359點，下殺來到16048點，萬六岌岌可危、勉強守住，成交金額新台幣2398億元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（9）日開盤後節節敗退，終場收在今日最低點，跌359點，下殺來到16048點，萬六岌岌可危、勉強守住，成交金額新台幣2398億元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-09 13:55:48

市場在美國聯準會宣布升息與縮表之後，持續擔心會壓抑經濟成長，且仍有許多不確定性，使美股上週五（6日）又走跌，而今（9）日包括日、韓、陸股也跌1%以上，台北股市今（9）日開盤後節節敗退，終場收在今日最低點，跌359點，下殺來到16048點，萬六岌岌可危、勉強守住，成交金額新台幣2398億元。而盤面上，金融股殺低，整體跌3.4%。至於權值股台積電也跌深，終場跌8元，收在520元。

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受到美股上週五走跌影響，台北股市今（9）日開盤跌62.36點，加權股價指數以16345.84點開出，開盤後指數節節敗退，終場收在今日最低點，跌359點，下殺來到16048點，萬六岌岌可危，展開萬六保衛戰，成交金額新台幣2398億元。

今日權值股台積電也續弱，終場跌8元，收在520元。聯電盤中一度翻紅，但隨後又來到盤下，跌1.3%，收在47.9元。聯發科跌幅也有2.5%，來到813點。鴻海相對抗跌，收在104元平盤附近。其他重要電子股，南亞科、友達、群創、大立光、緯創、國巨跌1到5%之間。

而今日金融股一片綠油油，聯邦銀、王道銀行、富邦金、華南金、國泰金、玉山金、兆豐金、台新金、新光金跌幅3到5%。至於今日盤面焦點在生技醫療股，五鼎漲近6%，生華科、泰博漲逾4%，盛弘漲逾1%。另外，觀光概念股也紅通通，五福飆漲停，山富、易飛網、富野與亞都漲3到4%。



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