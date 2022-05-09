納豆女友都是正妹？曝魔羯男把妹祕訣：我的浪漫不耍花招

41歲男星納豆（林郁智）和女友依依，歷經生死交關的一刻，開心宣布回家了！因為年齡差異12歲，這段戀情曾經鬧出家庭革命，如今跨過父母的質疑和生命的歷練，雙手牽得更緊了。昔日戀情對象似乎都是正妹，納豆曾接受《NOWnews今日新聞》專訪，吐露他不是花心浪子，而是不耍花招的務實摩羯男，給予另一半穩定而厚實的愛情。





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▲納豆和依依年紀差距大，但感情甜蜜，交往至今4年多。（圖／納豆IG）

「那是大家只看到成功的例子，比如說我國中的時候，也會喜歡全班最漂亮的女生，可是我每次看她喜歡的男生，都是那種打球的啊、高的啊、帥的啊，我壓抑了3年都不敢跟她講『我喜歡她！』」其實納豆在電影《同學麥娜絲》裡頭就是這樣，把全校的校花記在心裡，即使高中畢業也沒有忘卻過。





但電影裡的她，早已從女神變妓女，還只把他當作客人，令他心痛不已，而在實際生活中，納豆的「初戀」雖然沒有那麼苦澀，卻也不太順遂，他說：「我國中時候的那個班花，知道我喜歡她啊，但她國三才對我說她也有喜歡我，我就想，哇！然後我們中午睡覺趴著的時候，我就跟她手牽在一起！」





▲電影《同學麥娜絲》中，納豆（左）被女神傷害得很深。（圖／甲上）

她坐你旁邊？「對，因為那時候功課好可以先選位置，然後我們兩個成績都不錯，本來就是很好的朋友，我們就會先選位置，故意坐在前後左右，就是有個聊天對象，因為她覺得我是很好笑的人，然後就牽了一個禮拜，一個禮拜之後她就被別班、一個彈吉他的帥哥把走了！」





然而這個納豆以為的「初戀」，卻被女方狠狠打臉，因為兩人長大後仍是朋友，當他跟她聊起這段回憶，並說：「欸，我初戀好像是妳！」但對方居然沒有這段記憶，竟回說：「沒有啊，哪有！我們就只是朋友而已嘛！」讓納豆哭笑不得，苦笑說：「國中的我，根本不知道什麼叫談戀愛，就覺得那樣牽著手，她就是我的女朋友了吧。」





▲納豆和依依年紀差距很大，但感情很甜蜜。（圖／翻攝納豆FB）

但如果你以為，納豆只喜歡一般人眼裡漂亮的女孩，那就錯了，因為對他來講，只要他喜歡一個女生，那個女生就是全世界最漂亮的人，他說：「我會因為喜歡一個女生的一個小地方，而無限放大，覺得她真的很棒這樣子！」譬如他高中的時候，就曾經喜歡一個被班上同學嘲笑長得很不怎樣的女孩，但納豆一點也不介意，反而覺得她特別可愛，甚至還將對方的照片貼在班誌上。





納豆也透露，自己不是會刻意做浪漫事情的男生，「有一些男生真的很會搞花招，什麼氣球、回到家滿地的玫瑰花瓣、什麼蠟燭，我一次都沒做過，我是摩羯座，就覺得我做不來這些事情，我好像不是這個系列的。」





▲納豆對就醫過程失憶，感覺像做了一場夢。（圖／翻攝依依FB）

「可是我是那種，就像我女朋友說的，我很會察言觀色，她一點點小鬧脾氣，或一點點情緒，我就可以察覺得到，然後就會去問她怎麼啦、關心她之類的，或是我永遠都會帶她去吃還沒有吃過的餐廳，我的浪漫就是在生活當中的這種，而不是耍花招的那種。」



