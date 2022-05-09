美股走跌、台股跟著嚇趴 財長蘇建榮：國安基金密切關注
美國聯準會宣布升息與縮表後，美股持續下挫，連帶也影響台北股市的表現，台北股市今（9）日終場收在最低點，跌359點，下殺來到16048點，萬六岌岌可危、勉強守住，成交金額新台幣2398億元。針對近來台股震盪，財政部長蘇建榮表示台灣經濟穩健，4月出口估計呈現正成長，雖然國際物資與能源價格上漲，市場呈現震盪，但國安基金將持續密切關注事態發展。
財政部長蘇建榮今日上午出席國立政治大學國際金融學院揭牌典禮後，面對近來台股震盪，蘇建榮表示這是因為台股與美股連動性高，受美股下挫影響，另外，近來國內疫情升溫也是原因之一。
蘇建榮指出，雖然美國聯準會宣布升息2碼與6月縮表計畫，鷹中帶鴿的態度讓美股回溫，但沒想到隔天卻將漲幅回吐，顯示市場仍對美國通膨控制力仍有疑慮，未來仍有許多不確定性。再加上多國進入升息循環，以及俄烏戰爭未歇，都讓市場呈現動盪。
但蘇建榮強調，台灣經濟穩健，4月出口估計呈現正成長，即便國際上因俄烏戰事，使大宗物資、能源價格產生變動，但國安基金將持續密切關注事態發展。至於國內有可能跟進國外升息嗎？蘇表示，央行總裁楊金龍已經表態，由於台灣情況不同，不一定等幅跟進，但也坦言全球已進入升息循環的緊縮態勢。