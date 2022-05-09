親綠名嘴稱柯文哲「放蠱」　民眾黨：為上通告瘋狂造謠

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此外溫朗東也直言，疫情正在升溫的期間，台北市政府卻獨排眾議，恢復已經停辦兩年的穆斯林開齋節舉辦，「答案很簡單，柯文哲非要辦開齋節不可，是希望開齋節能夠製造群聚感染。」溫朗東分析，開齋節主要的參與族群是移工，其中又有一大部分從事老人看護工作。75歲以上的族群，恰恰就是疫苗施打比例最低的一群，也是一旦確診後，死亡風險最高的一群。
對此民眾黨文宣部主任許甫直言，大多數人可能不知道溫朗東是誰，「他是長期在特定節目，跑通告討生活的名嘴。」許甫說，靠編故事討生活的人大有人在，可能激烈競爭之下，自稱是作家的溫朗東，最近不得不秀了一手無下限杜撰的暗黑小說。
許甫強調，溫朗東的說法就是邏輯狗屁不通的小說筆法，「難怪無法通過市場考驗讓溫朗東維生，必須上節目寫專欄編故事當打手。」許甫說，過去也曾有不少醫學專家論斷每日確診數與死亡數，難不成都是藉病毒害命？四月初發送細胞簡訊，本來就是要通知可能的接觸者有染疫風險，「萬一不通知呢？是不是又說柯文哲瀆職擺爛，不發簡訊刻意放毒，視人命如草芥？」
針對北市恢復開齋節舉辦，許甫也強調，尊重穆斯林文化，並且與病毒共存，本來就是現階段生活的新指標，在符合重重防疫規範後，這個對穆斯林來說非常重要的節日，應該獲得同等被看重的權利。「為了抹黑柯文哲，一併抹黑穆斯林族群，其用心之邪惡，令人髮指。」許甫說，至於年長者施打疫苗，台北市努力宣導，如今居然變成要害外縣市長者染疫重症的計畫一環？
許甫直言，溫朗東不是天馬行空的小說家，而是為了上通告瘋狂造謠的大說謊家。最後許甫更意有所指表示，還是要提醒溫朗東，除了出門消費記得要帶錢之外，小說與造謠沒有分清楚界線，現實世界裡，絕對是會付出代價的，「到時不是改天還錢，臉皮厚一點就算了。」
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