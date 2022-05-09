李翊君愛女「歷劫」！同學接連確診 曝美恐怖染疫實況
檢場、李翊君的21歲愛女王敏淳（香奈兒），去年12月自伯克利音樂學院畢業，譜寫單曲《科幻小說》。曲中的中英文歌詞與歌曲，全由她一手包辦，她克服時差，凌晨2點和台北連線，完成整首歌的製作。錄製過程中，除了要和時間賽跑，還要面對新冠肺炎的威脅，險險無法完成創作，她笑說這首歌可說是「歷劫」而來，希望大家會喜歡。
王敏淳創作《科幻小說》，歌詞寫著「告訴我，你曾經愛過。所有糖果花朵煙火都是為我。找尋線索，卻一無所獲，我們的故事像不存在現實的科幻小說。」娓娓唱出一段關係結束的心理歷程，歌中描繪失戀的掙扎、質疑，鑽牛角尖也要找尋線索，朋友問王敏淳是否寫的是自己心聲，她連忙解釋：「是朋友的心情故事啦！我希望能用我的詮釋，來陪她走出失戀的痛苦。」
王敏淳在創作過程，見證到美國疫情的嚴重，加上周遭同學、朋友不停確診罹患新冠肺炎，她回憶當時目睹朋友的情況，現在仍心有餘悸，她說：「我朋友因染疫被隔離在家，和他視訊，他在鏡頭前咳到不能說話，吃任何食物也如同嚼蠟，突然覺得有點孤立無援。」再加上她當時返台在即，深怕一個不小心就困在美國，加劇她錄音的心理壓力，她開玩笑說：「這首歌可是『歷劫』而來，希望大家能喜歡，看到我的轉變。」