COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

九宮格停課標準挨轟　立委呼籲：國高中應比照國小

▲教育部最新公告的停課標準引發各界撻伐，家長、教師、學生都不挺。（圖／NOWnews資料照）
▲教育部最新公告的停課標準引發各界撻伐，家長、教師、學生都不挺。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-09 14:49:47

教育部最新公告的停課標準引發各界撻伐，家長、教師、學生都不挺。立委范雲今（9）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，採取九宮格方式匡列是否為實質密切接處者無關，而且國高中生都具有基本的自主照顧能力，建議比照國小停課標準即可；而立委林奕華也說，現在的停課標準也出現各校不同調的狀況，跑班課程是否比照九宮格應由各校自行決定，而由於班級人數不斷變動，也造成第一線教師教學困難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部昨（8）日公布新停課標準，國高中班上有確診者不再全班停課，而是匡列確診學生周圍九宮格實施防疫假，國小、幼兒園確診者全班停課3天，新標準上路才第一天就民怨四起，不少學生認為，是否為密切接處者與作為是否相鄰無關，認為中央作法不切實際。

范雲受訪指出，新的停課標準的確造成師生和家長的困擾，「現在的政策，說實話還滿混淆的！」對於密切接觸者的認定也應該要看實質上有無接觸，希望行政部門應該和大眾有更多的溝通，更簡單的傳達停課標準認定，而就現況而言，停課主要影響的是學童的照護問題，不過國高中基本上可以自主照顧，建議可比照國小標準統一實施。

而林奕華則說，中央公告停課標準的認定看起來很簡單，但執行起來卻很複雜，也衍伸出「各校各表」的樣態，「像是高中師有一些課程是跑班選修，那如果確診，跑班要不要比照本班執行九宮格停課？現在是各校各自為政。」

另外，九宮格的匡列方式就等於是對所有人公告是哪個同學確診，林奕華表示，部分第一線教師也很擔心個資保護與學生被貼標籤的狀況，而且在教學現場，班級的人數、狀況不斷在變動，讓老師的教學難度增加，而除了日常的課程測驗，也即將接近期末考，要如何在部分遠距、部分實體的狀態下取得應試的平衡，其實也還沒有解套方案。

立委黃國書則幫教育部緩頰，中央政策要因應疫情狀況而不斷變動不是不能理解，不過教育部的作為是通盤性的統一原則，屬於全國的最低標準，如果為地方主管機關管理的國中小等校，因應地區不同的需求採行加嚴辦法，教育部也應該要予以尊重，但也提醒地方政府，不同的政策會產生不同的問題，也應該要有合理的配套制度因應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

九宮格新制惹議！青民協發動連署　教育部祭出配套

「數位新冠病毒」健康證明　莊人祥：增列身分證字號欄

不滿九宮格新制！教團：混成教學根本是「不可能的任務」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀