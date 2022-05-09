九宮格停課標準挨轟　立委呼籲：國高中應比照國小

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范雲受訪指出，新的停課標準的確造成師生和家長的困擾，「現在的政策，說實話還滿混淆的！」對於密切接觸者的認定也應該要看實質上有無接觸，希望行政部門應該和大眾有更多的溝通，更簡單的傳達停課標準認定，而就現況而言，停課主要影響的是學童的照護問題，不過國高中基本上可以自主照顧，建議可比照國小標準統一實施。
而林奕華則說，中央公告停課標準的認定看起來很簡單，但執行起來卻很複雜，也衍伸出「各校各表」的樣態，「像是高中師有一些課程是跑班選修，那如果確診，跑班要不要比照本班執行九宮格停課？現在是各校各自為政。」
另外，九宮格的匡列方式就等於是對所有人公告是哪個同學確診，林奕華表示，部分第一線教師也很擔心個資保護與學生被貼標籤的狀況，而且在教學現場，班級的人數、狀況不斷在變動，讓老師的教學難度增加，而除了日常的課程測驗，也即將接近期末考，要如何在部分遠距、部分實體的狀態下取得應試的平衡，其實也還沒有解套方案。
立委黃國書則幫教育部緩頰，中央政策要因應疫情狀況而不斷變動不是不能理解，不過教育部的作為是通盤性的統一原則，屬於全國的最低標準，如果為地方主管機關管理的國中小等校，因應地區不同的需求採行加嚴辦法，教育部也應該要予以尊重，但也提醒地方政府，不同的政策會產生不同的問題，也應該要有合理的配套制度因應。
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