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維護檢察官獨立性　新任總長邢泰釗命組專案小組助陳隆翔

▲最高檢察署檢察總長交接。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.9）
▲最高檢察署檢察總長交接。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.9）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-09 14:48:352022-05-09 15:02:15

法務部今（9）日舉辦最高檢察署檢察總長交接典禮，由法務部長蔡清祥將印信從卸任總長江惠民手中監交給新任總長邢泰釗。因監察院在江惠民任總長最後一天「二度」彈劾偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，江惠民、邢泰釗致詞時都表態力挺陳隆翔。

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▲最高檢察署檢察總長交接，蔡清祥將印信監交給邢泰釗。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.9）
▲最高檢察署檢察總長交接，蔡清祥將印信監交給邢泰釗。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.9）
江惠民說，上星期五監察院彈劾陳隆翔，這個案件是2個政治人物的糾紛，該案也經內部主任、檢察長，甚至於外部送到二審一路審核通過，很遺憾的是這是為特定人物不惜侵犯司法權，逾越憲法紅線、傷害檢查獨立性，且將造成嚴重的寒蟬效應。

江說，陳隆翔檢察官為了曲棍球案已經花了多少時間跟精力去應對監察院跟懲戒法院的開庭，都沒辦法好好辦理公務了；監委針對一個裁量權做了一個外部的違法審查，這是不適當的，同時窮極一切對程序上的細微事項指責檢察官也不適當，希望監察院能堅守應堅守的憲法分際。

邢泰釗說，從各種國內外民意調查可見，我們司法確實有進步，當然也注意到輿論也是冷嘲熱諷，國人基於「愛深責切」，對司法有高度期待，可是離國人期待還有段距離，所以永遠有努力空間。

話鋒一轉，邢泰釗提到陳隆翔遭彈劾一事，他說，依據權力分立與制衡的憲政原則，法官、檢察官依法對外獨立行使職權所表示的法律見解及偵查作為，依照釋字325、585號解釋應受憲法保障，全體檢察官會團結堅守憲政原則；因檢察行政事項違失原則一體性來自於德國，他已請具有德國博士學位的最高檢察署訴訟組的李進榮檢察官籌組跨級、跨審專案小組，就4點事項協助陳隆翔。

邢泰釗表示，第一點是「一事不再理」原則，第二點是公務員懲戒責任之數違失行為一體性、綜合觀察的問題，第三點是彈劾程序的正當法律問題，第四點則是彈劾內容是否涉及檢察官核心領域。

蔡清祥致詞時先細數過去4年江惠民的貢獻，指江惠民在最高檢成立訴訟組，統一偵辦上的法律意見，讓基層檢察官有所依循，也貫徹檢察一體，他表達感謝及最高敬意，另也期盼新任檢察總長能跟法務部共同貫徹重要政策，尤其是年底選舉，一定要做好選舉查察工作，至於民眾關心的貪瀆案件也要提高定罪率，另透過檢察一體功能精緻偵查、公訴業務。

對於陳隆翔遭彈劾，法務部表示，支持及捍衛檢察官依法行事；此次監察院二度彈劾陳隆翔，有無違反權力分立之憲法規範，法務部已責由檢察司調閱、彙整前次彈劾及懲戒法院判決資料，積極維護檢察官合法權益。

▲最高檢察署檢察總長交接，司法院秘書長林輝煌也是座上賓。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.9）
▲最高檢察署檢察總長交接，司法院秘書長林輝煌（左）也是座上賓。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.9）

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