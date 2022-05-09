體育圈「髮香世家」　鋼鐵人啦啦隊姐妹檔辰羚與怡庭吸睛

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個性害羞、內向但從小就愛跳舞的辰羚，幼稚園開始接觸舞蹈，會走上啦啦隊的表演之路，幕後最大推手其實是媽媽；辰羚眼光泛紅的說，她原本只是自己愛跳舞，但媽媽一句「要給自己機會」，支撐她走向台前、步上舞台，否則她認為自己大概就是沒自信且畏畏縮縮地活著。
Show girl出身的辰羚，因表姐Peggy的關係，辰羚成為職棒義大犀牛啦啦隊的「犀睛女孩」，開啟自己的職業啦啦隊之路；去年高雄鋼鐵人成軍，辰羚加入成為「鋼鐵女神雅典納」的一員，也「揪」了親妹妹怡庭一同入團，「姐妹檔」首度在同一隊「合體」，引發網友關注與討論。
妹妹怡庭從小是舞蹈班，十歲離鄉背井北上念戲曲學院學京劇，倒立、拉筋、唱戲樣樣來，但認為傳統戲曲的東西比較繁瑣，每天都練一樣的內容，萌生轉換的念頭；看到姊姊辰羚因為參加選美與啦啦隊，個性變得很不一樣，比以往更勇於表現自己，二話不說就去參加中華隊專屬啦啦隊CT Girls甄選。
有別於京劇是照稿演出的框架式表演，啦啦隊則是需要快速的臨場反應；怡庭坦言，兩者的表演方式落差很大，起初「換軌」不順，一時反應不過來，花了一點時間來調整、適應，不過學京劇讓她的柔軟度與律動、音感有很大的幫助，靠著勤練來彌平兩者的落差。
辰羚、怡庭兩人分處一北一南，但最近都加入自己家鄉球隊高雄鋼鐵人，兩人其實都曾面臨過挫折，不約而同都曾經懷疑過自己是否適合這條路，靠著「頭號粉絲」媽媽的支持與鼓勵才堅持到現在；辰羚感謝粉絲們的不離不棄，怡庭也說，走過低潮時發現粉絲都還在，讓她很感動，也有動力繼續走下去。