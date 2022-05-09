中捷運車站帷幕玻璃爆裂　議員：潛藏危機

台中捷運綠線 3 年來，市議員張耀中質詢指出，全線車站帷幕玻璃爆裂 47 片，且都是大陸工程承作，他認為，如行車中玻璃爆裂，潛藏危機。中捷公司表示，帷幕玻璃目前在保固期，原保固期 2 年，廠商已應中捷要求延長保固 1 年，後續將視整體自爆率實際數值，依工程契約要求廠商延長保固期限。

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台中捷運綠線全線車站帷幕玻璃全是安裝雙層強化膠合型玻璃，總片數約 1 萬 8000 片，其中絕大多數是大陸工程承作，包括北屯總站、水安宮站到高鐵台中站，總片數約 1 萬 6100 片。從 2020 年到 2022 年 4 月底截止， 8 個車站共發生 10 次玻璃爆裂的事件，玻璃爆裂總片數共計 47 片，比率約為 0.26 ％。

張耀中表示，爆裂這 47 片帷幕玻璃承攬廠商均為大陸工程，由大陸工程承作安裝總片數約 1 萬 6100 片，爆裂率高達 0.29% 。而由另一家廠商遠揚工程，施作的舊社站到市政府站之間的車站帷幕玻璃，總數量共約 2000 片，卻完全沒有爆裂問題，爆裂率為 0 。

▲台中捷運綠線3年來，市議員張耀中指出，全線車站帷幕玻璃爆裂47片，潛藏危機(圖／柳榮俊攝2022.5.9)

張耀中質疑，大陸工程爆裂率 0.26% 是否太高，中捷總經理莊明聰竟回答「尚可接受｣，張耀中抨擊，捷運玻璃爆裂隨時有可能傷到乘客，這麼嚴重的事，中捷竟然可接受。莊明聰才改口承認「比例確實偏高｣。

張耀中指出，強化膠合玻璃爆裂、掉落都可能傷到人，在 3 年前就曾發生忠明南路大安國王大樓的帷幕玻璃，直接從 30 樓掉下來，砸壞多輛汽車的恐怖事件。 108 年基隆市劉銘傳路也曾發生某大樓外牆玻璃破裂，「玻璃雨」從天降落，砸毀停在大樓下方一部百萬名車的驚悚案例。中捷為人潮熙來攘往的公共空間，車站玻璃爆破置乘車市民於危險之中，誰還敢坐中捷！這絕非小事。

中捷公司說，上述玻璃均為自然破裂，主因為玻璃於強化過程殘留在內部的硫化鎳雜質，經過一段時間體積膨脹產生之內張應力導致玻璃龜裂，硫化鎳因肉眼無法辨識而無法完全去除。強化玻璃自爆率視玻璃內含硫化鎳雜質數量與品質而定，自爆率也將隨時間逐漸降低。另依工程契約對於安全玻璃僅有強度規範，無自爆率規定。