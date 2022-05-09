很狂！泰國導演用iPhone拍恐怖片 「這功能」營造驚悚Fu
iPhone 有多強？強到拿來拍電影！最早有西恩貝克用iPhone 5S拍攝《夜晚還年輕》；台灣則有廖明毅2018年先用iPhone 8 Plus拍出盧廣仲《明仔載》MV，2020年再用iPhone XS Max拍攝電影《怪胎》。今年蘋果推出執導泰國恐怖片和驚悚片成名的導演 Parkpoom Wongpoom使用 iPhone 13 Pro 拍攝20分鐘恐怖短片《Those That Follow》，他指出iPhone 13 Pro具備更大的感光元件，造就更佳的低光源拍攝能力，是營造恐怖電影的重要關鍵。
《Those That Follow》是 Parkpoom Wongpoom 過去四年多來的第一部導演作品。由真實事件改編成一段講述因果報應的幻覺奇譚。兩名青少年在搶劫失手後，試圖在當地舉辦的鬼面具節慶上躲避風頭，卻發現無論戴上什麼面具，都無法從罪孽中脫身。
Parkpoom表示用iPhone 13 Pro拍攝將可激勵未來的電影製作人製作屬於自己的電影。除了能在拍攝主體之間自動轉移焦點的「電影級」模式外，iPhone 13 Pro 的強大相機系統也在影片中呈現極為出色的畫質和亮麗色彩。他同時強調，iPhone 13 Pro 在面對不同場景和視角時，能在現場展現出色的相機畫質，帶來電影般的視覺鏡頭，這是以前底片相機無法做到的。
Parkpoom 指出iPhone 13 Pro具備更大的感光元件，例如超廣角相機中的 ƒ/1.8 光圈，以及廣角相機中的 ƒ/1.5 光圈和全新的 1.9μm 像素面積，造就更強勁的低光源環境拍攝能力，營造絕佳恐怖電影體驗的重要關鍵，能在低光源環境裡捕捉畫面，展現黑暗中的各種細節，就算可怕的元素或鬼魅藏身於陰影之中，仍然能以出色的畫質拍攝，演繹出心目中的故事。