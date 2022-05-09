中市合法露營區不到1成　議員：單一窗口輔導

國內疫情復燃，露營人潮卻未消退太多，今(9)日中市議員張玉嬿質詢說，全市露營場合法經營不到1成，中央擬開放農林牧用地容許設置，她建議市府觀旅局應同步採單一窗口輔導，早日納管違法營地，為消費者安全把關，並訂定防疫、衛生指引，落實防疫樂活。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張玉嬿表示，近月來疫情大爆發，但清明、五一連假熱門露營場依舊出現盛況、一帳難求，甚至本周營地生意也沒受太多影響，觀旅局對此應嚴陣以待，推出防疫、食品衛生指引，避免人潮、食品和器具使用交叉感染。

她又說，全市列管121處，合法經營場地17處、不到一成，不合法露營場皆位於農牧用地或林業用地，行政院已指定交通部觀光局主責，未來1公頃以下的農牧林業用地擬容許設置露營場，期程預計今年會修正完成。

張玉嬿又說，只要沒有造成環境、災害風險或安全疑慮的露營場，有法源後最好合法納管，市府應輔導符合條件的業者遞件申請興建露營場，儘快準備管理輔導辦法，採單一窗口辦理，手續應該簡政便民，成立專業輔導團隊。

她指出，未來申請時要興辦事業計畫、地質調查報告、水土保持計畫，加總近百萬元，要求市府受理審查透明，減輕業主文書負擔，並應組成視察小組，輔導就地改善合法，定期公布合法、非法的樣態資訊，為消費者安全把關。

觀旅局表示，台中市未合法露營場皆位於農牧或林業用地，不符合區域計畫法及非都市土地使用管制規則；對此，交通部及內政部目前正研議修訂「非都市土地使用管制規則」，放寬農牧及林業用地容許使用項目，可經營露營設施。