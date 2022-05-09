小甜甜傳「被老公家暴」打113求救 抱2月大嬰兒離家出走
37歲的藝人小甜甜（張可昀）去年初與圈外男友宋先生登記結婚，7月平安產下女兒米苔目，升格成為新手媽媽的她，時常透過臉書分享育兒點滴。不過小甜甜近日在節目《同學來了》中，被好友林道遠爆料曾收過她被家暴的訊息，而小甜甜也親自還原事情原委。
小甜甜和好友林道遠因上教會而熟識，成為無話不談的好友，林道遠提到曾收過小甜甜傳來驚人的訊息，內容僅寫著「我老公家暴我」和「我打了113家暴電話」2句話，讓他嚇得趕緊了解狀況。
小甜甜親自解釋過程，坦言當時還是新手媽媽的她，看見小孩起紅疹而感到緊張，一旁的老公卻冷言相待：「幹嘛？你是躁鬱症？」這話讓她頓時失去理智，打給婦幼保護專線求助，隔天把愛犬送到寵物旅館後，就帶著出生2個月的小孩離家出走，臨走前為了不讓老公好過，把家中所有冷氣遙控器都藏了起來，事後身邊好友得知，邀約夫妻倆出來溝通協調，2人才解開心結。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110