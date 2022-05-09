COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小甜甜傳「被老公家暴」打113求救　抱2月大嬰兒離家出走

▲小甜甜（左）遭傳被家暴，攜愛女離家出走。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（左）遭傳被家暴，攜愛女離家出走。（圖／小甜甜臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-09 15:47:21

37歲的藝人小甜甜（張可昀）去年初與圈外男友宋先生登記結婚，7月平安產下女兒米苔目，升格成為新手媽媽的她，時常透過臉書分享育兒點滴。不過小甜甜近日在節目《同學來了》中，被好友林道遠爆料曾收過她被家暴的訊息，而小甜甜也親自還原事情原委。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小甜甜（中）近日帶著宋先生（左）一同上節目，右為林道遠。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（中）近日帶著宋先生（左）一同上節目，右為林道遠。（圖／小甜甜臉書）
小甜甜和好友林道遠因上教會而熟識，成為無話不談的好友，林道遠提到曾收過小甜甜傳來驚人的訊息，內容僅寫著「我老公家暴我」和「我打了113家暴電話」2句話，讓他嚇得趕緊了解狀況。

小甜甜親自解釋過程，坦言當時還是新手媽媽的她，看見小孩起紅疹而感到緊張，一旁的老公卻冷言相待：「幹嘛？你是躁鬱症？」這話讓她頓時失去理智，打給婦幼保護專線求助，隔天把愛犬送到寵物旅館後，就帶著出生2個月的小孩離家出走，臨走前為了不讓老公好過，把家中所有冷氣遙控器都藏了起來，事後身邊好友得知，邀約夫妻倆出來溝通協調，2人才解開心結。

▲林道遠（右）爆料曾收過小甜甜（中）的救援訊息。（圖／中天提供）
▲林道遠（右）爆料曾收過小甜甜（中）的救援訊息。（圖／中天提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

納豆求救「這次我一定死」　依依崩潰目睹他口吐白沫

S媽罕吐當年「被逼生兒子」原因　一舉動讓小S氣罵沒人性

36歲玉兔結婚不到2個月　母親節曬超音波照「宣布當媽」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀