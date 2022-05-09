規模6以上強震今年已5起！氣象局：頻率稍高要注意有餘震
今（9）日下午2時23分在花蓮外海發生芮氏規模6.1強震，根據中央氣象局統計，包含今天這起規模6.1地震，今年台灣周遭已經發生了5個規模6以上的大地震，包括今年1月3日在今天地震附近的南澳海盆也發生過規模6.0地震，再來是3月23日在台東近海發生了3起規模分別為6.7、6.2及6.0的強震。氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，今年發生大地震的頻率確實高了一些，尤其在南澳海盆一帶，過去平均2年才會出現1次規模6以上強震，但今年已經出現2個，後續值得密切留意。
陳國昌指出，今天這起強震深度比較淺，不是屬於隱沒帶的地震，震央位置在南澳海盆偏北的地方，而今年1月3日發生的6.0強震大約在南澳海盆比較偏東一點的位置，兩者關聯性不大，而且與3月23日台東近海的3起強震也無關。
根據氣象局統計，從1978年迄今，南澳海盆包含今天已經發生21起芮氏規模6以上地震，換算下來大約每2年會出現1次。「但今年確實頻率高了一些！」陳國昌強調，南澳海盆發生的地震因為距離陸地比較遠，通常不會造成太大的危害，而今天搖晃時間較久，主要是低頻的震波所致。
陳國昌說，通常在這附近發生的地震餘震不會太多，不過未來5天內，周邊仍可能發生芮氏規模4到5的餘震，提醒民眾要留意。而在今天下午3時45分，在震央附近的位置又發生了一起規模5.2的小區域有感餘震，各地最大震度台東東河3級，其他地方約1級。
至於有媒體發現台北市最大震度發生在信義區有3級，比起市區其他位置震度都高，陳國昌解釋，一般來說，台北市區內在信義區感受到搖晃通常都會比較大，這是因為場址效應所致。