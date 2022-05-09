北部舊柴油公車開進台中　議員：汰舊換新

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議員張家銨指出，最近在路上看到一些「陌生的」公車塗裝，了解後才知道是北部三重客運、大都會客運汰換掉的高底盤柴油公車，被拿來台中跑，且更進一步發現，大肚山上往榮總、澄清醫院的323、324、325公車，都有一些班次陸續改換成這些高底盤舊公車在跑，有民眾反映，行經醫院的公車路線，卻用傳統高底盤公車營運，讓長輩非常不方便。
張家銨說，盧市府曾在2019年提出「健康就診公車計畫」，目標在2年內將行經醫院的公車路線，無障礙班次提升至9成。但她發現，依據交通局的資料，目前323、324、325公車在今年4月份的無障礙班次發車比例，仍停滯在8成左右，盧市府的健康就診公車計畫明顯是「完全跳票」，其中324公車的無障礙班次比例，更從今年2月份的84.8%下滑至4月份的81%，這樣的現象恐怕與北部汰換來的舊公車有關。
周永鴻說，以98路和525公車為例，98路沿途行經宜寧中學、大華國中和神岡國小。有許多民眾在臉書向他陳情此路線常脫班和漏班，5月起放學時段車次又從3班減少至2班，3月甚至還曾發生火燒車事件，造成倚賴通勤的學生極大不便。525路沿途行經上楓國小、大華國中、文華高中和中國醫藥大學，也有學生會搭乘到接近神岡高工，常有民眾反映車班因故障而消失的狀況。
周永鴻表示，市府每年補助公車業者將近30億，公車系統卻無法長足改善，無論是誤點、脫班狀況多，還是班表改點宣導不足，都讓沒有交通工具的學生到校到家時間無法掌握，就醫的長者也常得枯等車子，不僅等車的人煩心，更讓家人擔心，也讓許多考慮改乘公車的市民卻步。
交通局長葉昭甫表示，透過系統自動稽核公車班次發車狀況並針對異常發車進行處分，督促改善。實施自動稽核前公車發車異常比率約10%，目前下降至2.3%以下。
另疫情影響，客運業者駕駛員流失，交通局也與勞工局合作，下半年將推出徵才活動，解決駕駛員不足問題。近期將與教育局召開會議研商相關路線及班次調整，透過盤點公車資源調整公車服務，便利學生搭乘公車上下學。