北部舊柴油公車開進台中　議員：汰舊換新

台中市政府每年補助公車業者將近 30 億， 市議員周永鴻、 張家銨 質詢指出，市區公車誤點、漏班、營運品質卻始終低落，讓倚賴公車的許多學生、長輩和通勤族困擾。要求交通局應盯緊公車業者，加強公車誤點稽核和相應罰則，以及正視公車駕駛嚴重不足問題。

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議員張家銨指出，最近在路上看到一些「陌生的」公車塗裝，了解後才知道是北部三重客運、大都會客運汰換掉的高底盤柴油公車，被拿來台中跑，且更進一步發現，大肚山上往榮總、澄清醫院的 323 、 324 、 325 公車，都有一些班次陸續改換成這些高底盤舊公車在跑，有民眾反映，行經醫院的公車路線，卻用傳統高底盤公車營運，讓長輩非常不方便。

張家銨說，盧市府曾在 2019 年提出「健康就診公車計畫」，目標在 2 年內將行經醫院的公車路線，無障礙班次提升至 9 成。但她發現，依據交通局的資料，目前 323 、 324 、 325 公車在今年 4 月份的無障礙班次發車比例，仍停滯在 8 成左右，盧市府的健康就診公車計畫明顯是「完全跳票」，其中 324 公車的無障礙班次比例，更從今年 2 月份的 84.8% 下滑至 4 月份的 81% ，這樣的現象恐怕與北部汰換來的舊公車有關。

▲議員周永鴻今要求交通局應盯緊公車業者，加強公車誤點稽核和相應罰則，以及正視公車駕駛嚴重不足問題(圖／柳榮俊攝2022.5.9)

周永鴻說，以 98 路和 525 公車為例， 98 路沿途行經宜寧中學、大華國中和神岡國小。有許多民眾在臉書向他陳情此路線常脫班和漏班， 5 月起放學時段車次又從 3 班減少至 2 班， 3 月甚至還曾發生火燒車事件，造成倚賴通勤的學生極大不便。 525 路沿途行經上楓國小、大華國中、文華高中和中國醫藥大學，也有學生會搭乘到接近神岡高工，常有民眾反映車班因故障而消失的狀況。

周永鴻表示，市府每年補助公車業者將近 30 億，公車系統卻無法長足改善，無論是誤點、脫班狀況多，還是班表改點宣導不足，都讓沒有交通工具的學生到校到家時間無法掌握，就醫的長者也常得枯等車子，不僅等車的人煩心，更讓家人擔心，也讓許多考慮改乘公車的市民卻步。

交通局長葉昭甫表示，透過系統自動稽核公車班次發車狀況並針對異常發車進行處分，督促改善。實施自動稽核前公車發車異常比率約 10% ，目前下降至 2.3% 以下。