買嘸快篩？屈臣氏30分鐘賣光 美廉社7成門市還剩50%存貨
因為本土疫情延燒，不少民眾買不到快篩怨聲四起，北北基桃等四縣市今（9）日上午於四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」。由於據點眾多，一早雖無排隊群聚的情況，但也順利銷售完畢。據悉，美廉社截至今日中午左右，約有7成門市到貨開賣，業者回應：「到貨的7成門市裡面，試劑銷售量目前是5成左右！」換言之，已到貨門市中尚有約5成左右的快篩存貨，還有購買需求的民眾，可前往相關門市詢問看看。
開賣「亞培快篩試劑1入組」的美妝通路，屈臣氏表示，總數1.4萬份的快篩，大部分門市皆於30分鐘內售罄，一些門市有排隊情形。業者已與廠商溝通明天之後將會持續進貨，預計每週會進貨1到2次，「但目前下次進貨日期尚未確認！」
而康是美則低調不方便透露銷售情況，僅簡單回覆：「配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。」
《NOWnews今日新聞》於中午左右向美廉社了解販售情況，業者表示，504間販售門市中，約有7成門市到貨販售，部分門市尚未到貨。銷售情況算是通暢，沒有排隊，「7成門市裡面試劑銷售量目前是5成左右」。
換言之，已到貨的7成門市中，尚有約5成左右的快篩存貨，還有購買需求的民眾，可前往相關門市詢問看看，不過由於美廉社部分門市未到貨，建議消費者耐心多跑幾家、或掌握情況再前往購買。據業者表示，雖無法提供確切快篩數量，但美廉社未來將依各門市販售狀況補貨。
※【NOWnews 今日新聞
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