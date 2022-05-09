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買嘸快篩？屈臣氏30分鐘賣光　美廉社7成門市還剩50%存貨

▲北北基桃8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，其中，屈臣氏總數一萬四千份於30分鐘內售罄；美廉社截至中午左右約有7成門市到貨販售，業者表示，「7成門市裡面試劑銷售量目前是5成左右」，換言之，已到貨門市中尚有約5成左右的快篩存貨。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.13）
▲北北基桃8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，其中，屈臣氏總數一萬四千份於30分鐘內售罄；美廉社截至中午左右約有7成門市到貨販售，業者表示，「7成門市裡面試劑銷售量目前是5成左右」，換言之，已到貨門市中尚有約5成左右的快篩存貨。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.13）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-09 17:26:17

因為本土疫情延燒，不少民眾買不到快篩怨聲四起，北北基桃等四縣市今（9）日上午於四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」。由於據點眾多，一早雖無排隊群聚的情況，但也順利銷售完畢。據悉，美廉社截至今日中午左右，約有7成門市到貨開賣，業者回應：「到貨的7成門市裡面，試劑銷售量目前是5成左右！」換言之，已到貨門市中尚有約5成左右的快篩存貨，還有購買需求的民眾，可前往相關門市詢問看看。

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▲全聯今（23）日在北北基、桃園市391家門市陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組。（圖／業者提供）
▲北北基桃共8大通路今開賣「亞培快篩試劑1入組」。（圖／全聯提供）
開賣「亞培快篩試劑1入組」的美妝通路，屈臣氏表示，總數1.4萬份的快篩，大部分門市皆於30分鐘內售罄，一些門市有排隊情形。業者已與廠商溝通明天之後將會持續進貨，預計每週會進貨1到2次，「但目前下次進貨日期尚未確認！」

而康是美則低調不方便透露銷售情況，僅簡單回覆：「配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。」

▲藥妝通路屈臣氏宣布，將從14日起開賣特殊色醫用口罩。（圖／Nownews資料畫面）
▲藥妝通路屈臣氏今販售的「亞培快篩試劑1入組」總數一萬四千份於30分鐘內售罄。（圖／Nownews資料畫面）
《NOWnews今日新聞》於中午左右向美廉社了解販售情況，業者表示，504間販售門市中，約有7成門市到貨販售，部分門市尚未到貨。銷售情況算是通暢，沒有排隊，「7成門市裡面試劑銷售量目前是5成左右」。

換言之，已到貨的7成門市中，尚有約5成左右的快篩存貨，還有購買需求的民眾，可前往相關門市詢問看看，不過由於美廉社部分門市未到貨，建議消費者耐心多跑幾家、或掌握情況再前往購買。據業者表示，雖無法提供確切快篩數量，但美廉社未來將依各門市販售狀況補貨。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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