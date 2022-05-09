中市公車3年9次火燒　議員：人命關天

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楊典忠說，向消防局調105年至今的公車火燒車資料，台中市公車發生火燒車案件紀錄，105到107年沒有公車火災，但是，108年至今一共發生9件，連我自己都不敢相信，他質疑為什麼交通局資料4次，消防局資料是9次？其中4次是司機自行用滅火器撲滅，5次是消防車到場協助撲滅，難道台中市公車火燒車還能吃案嗎？
楊典忠指出，台中市政府免費公車預算高達30億元，業者需要跟市政府請款，市政府做莊家，就應該做好安全品質管理，現在公車幾乎都有政府補助，維護與管理都有一定的sop，九件火燒車的原因是不是應該仔細去了解，引擎機油漏油、電源線短路、發電機、啟動馬達，每年台中市的公車補助都補到哪裡去了？
楊典忠認為，火燒車不應該成為台中市的公車印象，但是3年9次公車火燒車不僅創台中市史上紀錄，可能也是台灣公車史的火燒車紀錄，台中市政府務必要重視公車公共安全，這是人命關天的事情，幸好三年來無人傷亡，他要求市府交通局要調查清楚，提供每一案件的調查報告。
副市長陳子敬表示，如果我是乘客，一定會很生氣，而且對經營的業者與政府都會不滿，如果確實發生三年9件火燒車案件，市府確有必要深切討，嚴格要求業者全面檢視公車車輛性能，市府也要加強稽查。
交通局長葉昭甫表示，火燒車案件是任何一次都不能發生，強烈要求業者在出車前，相關車輛車被一定要在做檢修，除了業者自主管理三級三審外，交通局也會不定期稽查，每年還會有評鑑制度，針對車輛維修狀況會納入檢查，我們對於每次火燒車案件都會要求業者說明與改善作法。