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戰車衝上分隔島還撞倒號誌！六軍團：抱歉造成用路人不便

▲一輛六軍團所屬CM11戰車疑似因操作不良，在新竹縣湖口鄉衝上分隔島，撞斷交通號誌桿。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）
▲一輛六軍團所屬CM11戰車疑似因操作不良，在新竹縣湖口鄉衝上分隔島，撞斷交通號誌桿。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-09 16:40:33

陸軍戰車又出包，一輛六軍團所屬CM11戰車今（9）日清晨疑似因操作不良，在新竹縣湖口鄉衝上分隔島，撞斷交通號誌桿，被路過民眾目擊，拍照上傳網路，掀起網友熱烈討論。陸軍第六軍團指揮部回應表示，已立即通報相關單位修復，對於造成用路人不便，深感抱歉。

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陸軍第六軍團指揮部表示，所轄584旅一輛CM11戰車，今日清晨執行戰備訓練任務期間，行經新竹縣湖口鄉八德路段時，不慎撞及中央分隔島交通號誌燈桿，單位立即聯繫新竹縣政府管理單位修復，並通報警方鑑處。

第六軍團表示，對於造成用路人交通不便，深感抱歉；單位將檢討事故發生原因，並持恆強化所屬行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維行動安全。

為了規避美國與中國簽訂的「八一七公報」限制，美國通用動力公司與陸軍戰甲車發展中心（現改制為陸軍兵工整備發展中心）在1980年末期共同研發CM11勇虎式主力戰車。CM11戰車於1990年亮相，採用M48A3砲塔搭配M60A3戰車底盤，再加上美軍當時新型M1戰車的射控系統所結合的混種戰車，美國稱之為M48H，H是混合（Hybrid）的意思。

國軍一共採購450輛CM11戰車，每台造價300萬美元，搭配外購的二手460輛M60A3戰車，成為國軍戰車部隊骨幹。CM11主要武器為一門M68A1型105公厘戰車砲，一挺50機槍，以及2挺7.62公厘機槍。就現代主力戰車標準而言，105公厘戰車砲面對抗解放軍99式戰車的125公厘滑膛砲，火力已明顯不足。

▲一輛六軍團所屬CM11戰車疑似因操作不良，在新竹縣湖口鄉衝上分隔島，撞斷交通號誌桿。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）
▲一輛六軍團所屬CM11戰車疑似因操作不良，在新竹縣湖口鄉衝上分隔島，撞斷交通號誌桿。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

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