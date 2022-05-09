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《原子少年》收視飆高　陳漢典「加入鮮肉男團」竟無違和

▲陳漢典（後排左二）加原子少年圓男團夢。（圖／TVBS提供）
▲陳漢典（後排左二）加原子少年圓男團夢。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-09 16:24:16

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》除了可以在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道上觀看之外，也可以在TVBS 42歡樂台、TVBS精采台等平台欣賞。《原子少年》和實境節目《來吧！營業中》昨（8）日母親節假期，都雙雙衝出高收視，其中《原子少年》播出導師合作賽，JPM、陳漢典和導師Ella（陳嘉樺）紛紛重現招牌經典歌曲，希望能替小鮮肉們助陣。

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《原子少年》的導師合作賽單元掀起粉絲們討論，Ella、JPM、陳漢典接連炒熱節目熱度，來到最後的幕後訪問，火星團員何書瑋、夏浦洋爆料團員裡「誰最有偶包」，引起觀眾好奇，收視高達0.86，而陳漢典帶領天王星合作《先不要》的片段，舞台魅力獲得評審讚賞，直呼要讓陳漢典完成「加入男團」的心願，周湯豪也笑虧他：「你站在男團裡，毫無違和感。」高水準的表演搶下節目第二收視高點0.81。

▲《原子少年》推出導師合作賽單元，左起為田一德、周湯豪、Ella、鬼鬼、陳漢典和坤達。（圖／TVBS提供）
▲《原子少年》推出導師合作賽單元，左起為田一德、周湯豪、Ella、鬼鬼、陳漢典和坤達。（圖／TVBS提供）
另外，《來吧！營業中》則應景母親節，屈中恆與老婆Vicky、柯有倫夫妻倆都各自帶上女兒，一同前往「老屋」歡度母親節。今年結婚即將滿20年的屈中恆及Vicky，感情鶼鰈情深，他為了給Vicky驚喜，特別準備她最愛的香檳，深情告白之餘也不忘獻上一吻。柯有倫則偷偷準備花束，下跪跟老婆說聲「辛苦了」，真情流露的他邊講邊落淚，老婆聽了也流下感動的淚。

▲屈中恆與老婆Vicky結婚即將滿20年。（圖／TVBS提供）
▲屈中恆（左）與老婆Vicky結婚即將滿20年。（圖／TVBS提供）
▲柯有倫（右）偷偷準備花束，下跪感謝老婆的辛勞。（圖／TVBS提供）
▲柯有倫（右）偷偷準備花束，下跪感謝老婆的辛勞。（圖／TVBS提供）
NOWnews原子少年官方專頁：https://www.nownews.com/atb/

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《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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