《原子少年》收視飆高　陳漢典「加入鮮肉男團」竟無違和

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，《來吧！營業中》則應景母親節，屈中恆與老婆Vicky、柯有倫夫妻倆都各自帶上女兒，一同前往「老屋」歡度母親節。今年結婚即將滿20年的屈中恆及Vicky，感情鶼鰈情深，他為了給Vicky驚喜，特別準備她最愛的香檳，深情告白之餘也不忘獻上一吻。柯有倫則偷偷準備花束，下跪跟老婆說聲「辛苦了」，真情流露的他邊講邊落淚，老婆聽了也流下感動的淚。
NOWnews原子少年官方專頁：https://www.nownews.com/atb/
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售
等你來應援👉https://pse.is/45uwe6
支持愛豆的方式千百種
有什麼比隨身帶著他更能表現你的愛👉https://shop.jollybuy.com/43r5n
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48
原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/1061d56f05325c934343e695d6b94723501a9595