台中+2099 診所PCR得來速明上路、百萬劑快篩陸續到貨
台中市本土個案今新增2,099例，為解決各大醫院排隊亂象、紓解急診室壓力，市長盧秀燕宣佈，繼大型醫療院所的快篩陽得來速、兒童得來速之後，明起實施「診所PCR得來速」機制，未來會有更多診所投入防疫行列。台中市各國小今起回收兒童莫德納家長意願書，約有1/4同意，將於本周四開始施打。
台中市本土個案新增2,099例，其中535位確診個案為接觸者發病，包括校園群聚73例、職場群聚96例、家庭朋友群聚366例。對於連續2天確診數減少，市長盧秀燕認為是母親節效應，假日篩檢量較少。衛生局長曾梓展補充說明，不出來篩檢或做PCR的人可能變多了，無論如何請大家做好健康管理、戴好口罩勤洗手、減少和他人吃飯互動的次數。
在學齡兒童施打莫德納部份，台中市今起回收家長意願書，市府發言人黃國瑋表示，目前回收2萬多份，大概有25%的家長同意施打，市府將自12日起安排到校接種。
關於台中市昨宣佈國高中不按中央的座位九宮格標準，一有確診便全班停課，外界關心地方實施不同措施，是否曾跟與中央研商？黃國瑋說，台中市的停課標準原則上和中央一致，但徵詢地方團體意見、進行細節微調，他強調：「中央和地方都在為防疫而努力，這事沒有對錯好壞的問題。」
媒體問及採購快篩劑情形，曾梓展表示市府今年家用快篩劑買6萬8千劑、醫用12萬3千多劑。北部疫情逐漸升高後，再編預算買100萬劑，2星期前原應交貨30萬劑，但被中央徵用後，已積極尋找其他廠商提供貨源。曾梓展補充，從4/17至今，中央已撥補18萬750劑，這星期將再給14萬5千劑。
盧秀燕今日（9日）宣布，繼大型醫療院所的快篩陽得來速、兒童得來速之後，台中市明起實施「診所PCR得來速」機制，民眾若居家快篩陽性或出現新冠肺炎相關症狀，可在台中市7家診所進行PCR，有症狀由醫師看診後衛教，領藥、節省就醫時間。
第一梯次的7家診所包括東勢長頸鹿小兒科診所、豐原張宗聖耳鼻喉科診所、北屯承安耳鼻喉科診所、大甲全信賴診所、西屯工業區員工診所、南屯主悅診所、南屯東寧耳鼻喉科診所等。盧秀燕說，快篩陽性人數增加後，各醫院開始出現排隊人龍，期望診所加入PCR大軍後，能紓解社區醫院負荷。