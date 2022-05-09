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防疫保單理賠亂　保險業呼籲金管會、衛福部共同出面協調

▲面對保險理賠之亂，保險業界共同呼籲金管會、衛福部與保險業者應共同討論一套配合措施，必要時透過行政減災的方式，才能避免全民皆輸困境。（示意圖／取自unsplash）
▲面對保險理賠之亂，保險業界共同呼籲金管會、衛福部與保險業者應共同討論一套配合措施，必要時透過行政減災的方式，才能避免全民皆輸困境。（示意圖／取自unsplash）

記者許家禎／台北報導

2022-05-09 16:34:12

防疫保單掀起停售、搶買、續保、理賠等風波，對保險業來說，坦言面臨龐大理賠壓力。但金管會主委黃天牧日前也親上火線出席指揮中心記者會，強調金管會不會要求保戶跟保險公司退約退費、不會有賠不到的問題等。面對保險理賠之亂，保險業界共同呼籲金管會、衛福部與保險業者應共同討論一套配合措施，必要時透過行政減災的方式，才能避免全民皆輸困境。

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防疫政策轉變之快，不少民眾擔憂理賠無門，衍伸湧入醫院要求醫生開立診斷書，為緩解擠爆醫院急診室請醫生開立診斷書的人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明作為防疫險理賠審核文件，不料引爆業界全面反彈，並提出相關質疑，其中最為關鍵的是「醫生姓名」未出現在數位健康證明欄位中，如有登載不實，遠不及醫生診斷書的責任效力。

近期，防疫保單理賠爭議成燙手山芋，金管會、衛福部與保險業者應共同討論一套配合措施，以避免道德風險。一名產險公司高層表示，防疫保單設計必須符合政府相對應的防疫政策，進行被保險人的損害計算，包括被匡列隔離14天所需花費粗估等，如今政府大幅改變防疫政策，防疫保險設計基礎遭到嚴重破壞，在巨額虧損的理賠壓力下，若主管機關不速解亂象而進行「行政減災」，保單之亂將是恐全民皆輸。

依據商品送審相關規定，保單費率的制定應採商品開發時最近三至五年的統計資料，以依據2021年台灣發生率為例，台灣平均確診率為0.07%，亞洲確診率約為1.82%；若以2020年資料則更低於2021年。而根據一般精算實務與送審經驗，精算能進行的風險加成一般以40%為上限，以2022年來說，也就是對應的最高2.5%。

兆豐及和泰產險表示，當初商品設計普遍皆依法令規定進行判斷設計或再輔以趨勢，即使要產險公司負擔社會責任吞下來，2.5%的風險轉換率應該是承擔的上限，但決定政策由清零轉為共存時，讓產險業者負擔超出應負擔社會功能的責任十倍以上，「那就是逼死所有業者」，行政減災為不得不之作法，更有其他業者表示如有行政減災也會考慮加入配合。

產險公司高層認為，透過行政手段降低災害影響，以達到各方權益平衡，如醫界近期拋出的新冠肺炎（COVID-19）從第5類法定傳染病調整至第4類，以減輕理賠金壓力，都應可提出來公開討論、尋求各界共識，探討其可行性，才能避免全民皆輸困境。


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