中市YouBike停放區　議員：變「紅單熱區」

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台中市議會今(9)日進行交通地政觀光業務質詢，林祈烽質詢說，YouBike在人行道設站時，取代許多機車停車格，已讓機車騎士很不滿，畫設在人行道上的備用車輛停放區，地上文字說明不明顯，尤其在夜間更不容易被看見，白色框線又和機車停放區一樣，很多騎士誤以為該區可以停放機車，然後就被警察開單，YouBike停放區就變成警察開紅單製造業績的「提款區」。
機車族抱怨，交通局製造陷阱搶錢，YouBike公司卻經常把備用車輛隨意擺放在人行道上，根本就沒有停放在停車區內，甚至還公然擋在人行道的導盲磚上，都不見警察去開單，難道交通局是特權允許YouBike廠商可以在人行道上自由停車嗎？
林祈烽表示，他還接獲投訴，有餐飲外送員把YouBike當成免費的送餐交通工具，在路上無視交通號誌亂鑽，不知是搶著送餐還是要去接單？外送員既然選擇用YouBike來送餐，一定是想利用YouBike前30分鐘免費的優惠，只要身上有2-3張註冊的卡片，幾乎就可以無限制的免費反覆騎乘，不用花任何的交通運輸成本，達到其送餐賺錢的目的，如此行為是否有違反YouBike公司的服務條款規定？
交通局長葉昭甫表示，YouBike備用車停放區的標示問題，將請業務單位和廠商檢討，看字樣是否加大並移到框線外不要被遮蔽，顏色區隔上是否有其他顏色的可能性，加強識別性；YouBike如果在人行道上有停放違規，佔用到人行導盲磚，民眾都可以舉發，交通局如有接獲通報，也會通知廠商改善馬上撤離。
葉昭甫說，不管是否騎YouBike送餐，騎自行車都不能違反交通規定，交通局迄今都沒有收到有外送員騎YouBike送餐而發生爭議的案例，將請業務單位再和廠商確認，契約規範有沒有辧法納入管理？使用上能不能避免或預防？有商業行為發生意外保險有沒有理賠等問題。