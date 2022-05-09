中市YouBike停放區　議員：變「紅單熱區」

台中市 YouBike2.0 突破 1000 站，市議員林祈烽接獲民眾陳情指出，在人行道劃設的 YouBike 停放區，變成警方對機車族開單的「提款區」，希望交通局能有更清楚明顯的標示；另外送員將 YouBike 當成送餐交通工具，是否有違反 YouBike 公司的使用規定？林祈烽、施志昌和鄭功進 3 位議員要求交通局和廠商要改正缺失，不要讓 YouBike 停放區變紅單熱區， YouBike 變送餐工具也要研議檢討，以免衍生不必要的糾紛。

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台中市議會今 (9) 日進行交通地政觀光業務質詢，林祈烽質詢說， YouBike 在人行道設站時，取代許多機車停車格，已讓機車騎士很不滿，畫設在人行道上的備用車輛停放區，地上文字說明不明顯，尤其在夜間更不容易被看見，白色框線又和機車停放區一樣，很多騎士誤以為該區可以停放機車，然後就被警察開單， YouBike 停放區就變成警察開紅單製造業績的「提款區」。

機車族抱怨，交通局製造陷阱搶錢， YouBike 公司卻經常把備用車輛隨意擺放在人行道上，根本就沒有停放在停車區內，甚至還公然擋在人行道的導盲磚上，都不見警察去開單，難道交通局是特權允許 YouBike 廠商可以在人行道上自由停車嗎？

林祈烽表示，他還接獲投訴，有餐飲外送員把 YouBike 當成免費的送餐交通工具，在路上無視交通號誌亂鑽，不知是搶著送餐還是要去接單？外送員既然選擇用 YouBike 來送餐，一定是想利用 YouBike 前 30 分鐘免費的優惠，只要身上有 2-3 張註冊的卡片，幾乎就可以無限制的免費反覆騎乘，不用花任何的交通運輸成本，達到其送餐賺錢的目的，如此行為是否有違反 YouBike 公司的服務條款規定？

交通局長葉昭甫表示， YouBike 備用車停放區的標示問題，將請業務單位和廠商檢討，看字樣是否加大並移到框線外不要被遮蔽，顏色區隔上是否有其他顏色的可能性，加強識別性； YouBike 如果在人行道上有停放違規，佔用到人行導盲磚，民眾都可以舉發，交通局如有接獲通報，也會通知廠商改善馬上撤離。