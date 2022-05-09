新冠肺炎確診數恐被低估？　陳時中：「還沒看到高峰」

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近來國內疫情升溫快速，相關防疫政策時刻在進行滾動式調整，以期能追上疫情發展的速度，但是朝令夕改也讓民眾更加不知所措。陳時中指出，「確診者居家照護7+7」，即為7天居家照護後解隔再做7天的自主健康管理；入境居家檢疫也是同樣地「7+7」，可選擇一人一戶或是於防疫旅館內進行。
而密切接觸者（現僅「同住家人」）則進行「3+4」，即3天居家隔離與4天自主防疫。確診者同場域工作者或同班同學則被列為「自主應變」對象，根據學校、公司規定來判斷是否該停課或停班；唯被判定為高風險族群且未接種疫苗者，為安全著想，需停班三天或居家上班。
八月大女童染疫重症 持續發燒、局部抽搐
指揮中心醫療應變組副組長羅一均說明，今日新增21例重症，其中有12例不幸死亡，以男性居多，年齡自50多歲到90多歲都有，且絕大多數有慢性病病史，僅一名六十多歲女性及八個月大女童無慢性病情形。
該名重症女童5/4發燒到39度，急診PCR為陽性，經醫師評估狀況穩定後返家觀察，後續兩天出現餵奶量下降、活力減退、局部抽搐及持續發燒等情形，再度至急診就醫。現於加護病房中使用瑞德西韋、類固醇及抗癲癇藥物治療，情形已獲改善，羅一均提到，加上此名女童，現已累積兩名1歲以下重症案例。
北市府批指揮中心未守承諾 莊人祥提證：未有延宕
針對北市府對外指稱，「指揮中心曾承諾撥補73萬快篩試劑卻未到貨」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，指揮中心在與各地方政府聯絡時，都會確認其需求，包含數量需要多少、何時需要。經確認後各地方政府確實於5/6回報需求細節，而台北市回報需於5/9、5/11及5/13分別配送30萬、23.5萬跟19.5萬劑的快篩試劑，指揮中心也已向配合廠商轉達，並未有延宕。
陳時中補充，公費快篩試劑會事先請地方政府評估回報需求數量，指揮中心針對其現有庫存及可供應量，計算出一確切數字後，再與地方政府聯繫相關細節，這幾天也都持續積極作業中，並未因特定縣市有所不同。
數位健康證明更新 今晚九時起停機11小時
另外，數位健康證明應需進行版本更新，將於今日晚間九點至明天上午八點暫時停止服務。此次更新主要讓列印出來的數位健康證明上增列身分證字號，讓民眾使用上更加方便，而申請流程則跟過去相同，沒有變動。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53706
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