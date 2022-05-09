北市府僅花53萬買快篩？黃珊珊：已花1.93億採購201萬劑
新冠肺炎疫情升溫，其中針對疫情較為嚴重的北北基桃等四個縣市，快篩試劑相對較為缺乏。民進黨台北市議員梁文傑今（9）日爆料，自今年一月至四月期間，台北市政府僅花53.5萬採購快篩試劑。對此台北市副市長黃珊珊今日下午在防疫記者會上駁斥，表示從一月至今，台北市政府已經花了1.93億採購201萬劑的快篩試劑。
梁文傑今日上午在臉書上PO文，表示根據審計部的資料顯示，台北市政府從今年一月到四月至今，僅只花了53.5萬元購買快篩試劑，甚至比金門縣政府的69萬元還要少。梁文傑也質疑，台北市政府不是沒有錢，想買的話，隨時可以從市長預備金、災害準備金和疫情募款調個幾億出來，問題是柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項。
對此黃珊珊今日下午在防疫記者會上也提出資料予以駁斥，表示北市府從今年一月至今，已經花費1.93億的預算採購201萬劑的快篩試劑，不過因為中央政府向廠商徵調，因此約有24萬劑的疫苗未如期到貨。黃珊珊也強調，網路上引用有關「53.5萬元採購」的資料源自於工程會，「台北市政府不只用採購契約採購快篩，還有用共同供應契約，後者是工程會沒有登記的。」
※【NOWnews 今日新聞
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