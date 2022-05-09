高齡患者體重減輕 千萬不可輕忽

臺北榮總新竹分院家醫科劉政傑醫師總結其表現，已符合重度憂鬱症的診斷，經會談發現，彭先生在3個月前因為兒子發生交通意外，需賠償對方數百萬的費用，再加上上個月太太因急性腦中風而住院，經過一連串的事件後身體便急劇消瘦。找出原因之後，劉政傑醫師便給予心理支持性會談與適當的抗憂鬱症藥物治療，彭先生的狀況逐漸好轉，體重也逐漸穩定回升。
體重減輕是很多疾病的表現之一，臨床上有意義的體重減輕是指在沒有刻意減重之下，當體重在6個月內減輕達原本體重的10％，或是在1個月內下降5％，即屬於臨床上有意義的體重減輕。一般而言，體重減輕大致可分為3個原因，包含體內能量消耗過劇、體內能量流失過多、食物攝取減少。
在所有的體重減輕原因中，以食物攝取減少最為常見，而食物攝取減少多半是因為食慾降低；若考慮是體內能量消耗過劇所造成的體重減輕，可能是甲狀腺機能亢進、嗜鉻細胞瘤、劇烈運動等情形；至於體內能量流失所致的體重減輕，則大多是因為糖尿病或胃腸吸收不良等。
一般診斷不明原因體重減輕的病人時，首先需要問的問題就是「胃口好不好？吃得營養好不好？」若食慾增加卻反而體重減經，其問題常在於糖尿病、甲狀腺機能亢進、吸收不良症候群等，不過，若因為食慾下降所造成的進食減少則較為棘手，因為許多的疾病也都會有這樣的問題。以年輕病患而言，不明原因的體重減輕以糖尿病、甲狀腺機能亢進或慢性感染為最常見的病因，而老年人則是惡性腫瘤、精神疾患(如：失智症、憂鬱症)、慢性疾病等。
特別要提醒的是，老年人的體重減輕絕對不可以等閒視之，老年人由於身體機能退化，很多潛藏的疾病可能會以體重減輕表現，特別是神經系統與精神疾病方面，建議一定要請醫師詳細檢查並妥善追蹤。根據過去的統計，老年人若出現不明原因的體重減輕，無論是什麼病因，長期追蹤死亡率都較為上升，而這些病患在做過仔細的檢查後發現，有的是因為惡性腫瘤所引起，有的是精神與神經系統的疾病(如：憂鬱症、失智症)，另外有一部分則是詳細檢查也找不出病因，這主要是因為老年人的身體狀況與年輕人有很大的不同，因此，病患也應該盡可能提供許多相關資訊，以便於醫師抽絲剝繭來進行診斷。 一般而言，第一線的篩檢應足以找出不明體重減輕的原因，不過，若這些檢查都無法找出原因，就有必要定期追蹤，一開始建議每個月重新檢查1次，如果連續追蹤6個月還沒有結果，那就可以延長回診的時間。造成體重減輕的原因很多，以生理上的疾病最為常見，而心理上的疾病、隱藏性的感染症，也是需要列入考慮的可能原因，所以，若莫名其妙地出現體重減輕的情形，千萬不可以輕忽。
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