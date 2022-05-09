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「PCR vs CPR」　醫療排擠造成的傷亡人數比新冠肺炎更多！

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「PCR vs CPR」　醫療排擠造成的傷亡人數比新冠肺炎更多！

健康醫療網

2022-05-09 17:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】面對新型傳染病，當科學實力無法殲滅它，也嚴重影響經濟成本的狀態下，亞東紀念醫院院長邱冠明表示，「共存」為一妥協結果。在可預見的未來，台灣可能會到達7日累計逾50萬名確診案例，此時，勢必有可能影響到「非確診者」的就醫需求。而根據世界各地統計資料顯示，確診者對非確診者產生的「醫療排擠」，造成的傷亡人數，超過因染上新冠肺炎而亡的人數，因此，確診者進行居家照護等措施，幫助取得「PCR vs CPR」之間的平衡，實為勢在必行。

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居家照護為醫療量能「滯洪池」　有效防止潰堤

為何台灣需要推動確診者居家照護？邱冠明指出，鄰近國家中出現過許多堅持以醫院與集中檢疫所來收治確診者，最終卻造成醫療量能潰堤的例子，為避免走上相同的路，「居家照護作為醫療量能『滯洪池』」，是每個縣市政府都應儘速落實的政策。

以亞東醫院為例，邱冠明提到，自今（2022）年4/1起院內專責病房比例即不斷拉高，目前專責病房實際收治床數已超過全院床數1/4。然而，更可怕的是因此而衍生的醫護人員調配負擔，以及隨之而來的「醫護人員相繼確診與居隔」之風險，恐陷入醫療量能再度下降的惡性循環。邱冠明強調，由此可知，不斷加開專責病房對全台任何一個醫療機構或對國內防疫政策來說，「都不是一個好方式」。


居家照護「保持聯繫」最重要　及時用藥、避免重症

亞東醫院身為全台灣第一間執行居家照護的醫學中心，於過去一個月累計接收派案逾2萬2000人次，其中，竟有超過兩成確診者呈現「失聯」或是電話不通的狀態。邱冠明提醒，確診者在做PCR採檢時「一定要更新手機電話」，才能有效發揮居家照護的效果，而確診者不論是居家照護或於集檢所中隔離，都會透過遠距通訊診療的方式，以及時獲取抗病毒用藥。

然而，邱冠明坦言，目前用藥相當複雜，包含新冠肺炎相關症狀用藥、慢性病用藥及抗病毒用藥，當然也涉及不同科別，希望指揮中心未來能夠持續改善並優化遠距看診需求通知的效率，以及維護整個看診流程的順暢，達到「及早用藥、避免重症」的目的。

圖片來源/中央流行疫情指揮中心



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53707

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