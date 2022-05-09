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政大國際金融學院掛牌　雙導師、雙語教學盼打入國際

▲政大國際金融學院今（9）日於政大公企中心舉辦揭牌典禮。（圖／政大提供）
▲政大國際金融學院今（9）日於政大公企中心舉辦揭牌典禮。（圖／政大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-09 17:32:25

政大國際金融學院今（9）日於政大公企中心舉辦揭牌典禮，總統蔡英文、教育部部長潘文忠、央行總裁楊金龍金融研訓院董事長吳中書、 台聯大系統校長陳力俊及 27 家產學合作金融機構的代表均到場參與見證。該學院預計於6月開課，一年三學期將招收一般碩士生 40 名、海內外在職生 80 名，規劃 1 年半畢業。 

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蔡英文致詞表示，國際金融學院將以讓台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心為主要目標。政大在法商、人 文、社科領域長期享有卓越聲譽，並擁有高度國際化的環境，是政大設立國際金融學院的優勢；期盼政大結合雄厚的教學資源，強化產、官、學合作，培育更多優秀國際金融人才。

政大校長郭明政則說，感謝中央及 27 家金融企業對政大的大力支持，國際金融學院座落在甫落成的政大公企中心，鄰近未來擬設立的國際金融特區，具備充分發展潛力，未來將著重產學共同研發、研訓，也期待公企中心成為全方位產學合作的重要基地。 

國際金融學院為政大的第12個學院，由國發會、金融總會及金融研訓院協力促成，除了中央撥款的國發基 金，更包含八大行庫、財金公司、證交所等 27 家金融機構支持。 

就學制課程設計部分，碩士班的課程為期一年，包含暑期在內的三個學期，就學生輔導，將採「產學雙導師」制度，甚至加上國外導師，而有三位導師。此一學院將結合社科、商學、法學、資訊學院等各學科，強調跨領域學 習。就碩士班課程，除兩門國際金融市場分析與展望、國際金融法遵之國家與國際規範及其實踐必修課外，還有國際資產管理、金融創新與商品、金融法遵與監理、ESG 責任投資與普惠金融四類主題課程模組。 

政大表示，該學院將採中英雙語教學，強調國內外實習之實務課程，期待具有中英雙語，甚至三語的各國優秀青年，尤其台二代、台三代就讀，郭明政期勉該學院，為台灣高教開創新局，使人才將揚帆國際，讓台灣在國際金融版圖上注入強而有力的新能量，並扮演關鍵角色。

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