政大國際金融學院掛牌　雙導師、雙語教學盼打入國際

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政大校長郭明政則說，感謝中央及 27 家金融企業對政大的大力支持，國際金融學院座落在甫落成的政大公企中心，鄰近未來擬設立的國際金融特區，具備充分發展潛力，未來將著重產學共同研發、研訓，也期待公企中心成為全方位產學合作的重要基地。
國際金融學院為政大的第12個學院，由國發會、金融總會及金融研訓院協力促成，除了中央撥款的國發基 金，更包含八大行庫、財金公司、證交所等 27 家金融機構支持。
就學制課程設計部分，碩士班的課程為期一年，包含暑期在內的三個學期，就學生輔導，將採「產學雙導師」制度，甚至加上國外導師，而有三位導師。此一學院將結合社科、商學、法學、資訊學院等各學科，強調跨領域學 習。就碩士班課程，除兩門國際金融市場分析與展望、國際金融法遵之國家與國際規範及其實踐必修課外，還有國際資產管理、金融創新與商品、金融法遵與監理、ESG 責任投資與普惠金融四類主題課程模組。
政大表示，該學院將採中英雙語教學，強調國內外實習之實務課程，期待具有中英雙語，甚至三語的各國優秀青年，尤其台二代、台三代就讀，郭明政期勉該學院，為台灣高教開創新局，使人才將揚帆國際，讓台灣在國際金融版圖上注入強而有力的新能量，並扮演關鍵角色。