麻衣被小王子暖到哭！王泉仁不在身邊　7歲兒獨送康乃馨

日籍女星佐藤麻衣2014年因懷孕閃婚，嫁給台塑集團長孫王泉仁，兩人育下一子，2017年爆出婚變，如今因疫情遠隔兩地，她一人母兼父職照顧小孩，生活非常辛苦，兒子「小王子」也感受到濃濃母愛，母親節送上一朵康乃馨，讓她非常欣慰。





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▲麻衣（左）因疫情2年沒有返回台灣。（圖／麻衣臉書）

▲麻衣PO出兒子照片。（圖／麻衣IG）

麻衣育兒不假手他人，都是親手準備便當、上課用品，陪伴兒子去上學，校園運動會也不缺席，也安排年僅7歲的小王子上才藝班，希望能培養他多才多藝，她昨（8）日PO出7歲兒子送的母親節禮物，是一朵粉色的康乃馨，禮輕情意重，她強調這是兒子人生第一次自己去買的康乃馨，這份特殊心意讓媽媽很感動。





▲麻衣曬出7歲兒送的康乃馨。（圖／翻攝麻衣IG）

因為疫情因素，這幾年麻衣未能帶兒子返台見台灣親友，甚至年初母子還罹患新冠肺炎，一度高燒不退、狂流鼻涕，還有腰痠背痛副作用，甚至感覺不到味道，還好有政府配送支援包，隔離2週後逐漸康復。雖然帶媽媽很不容易，麻衣依舊以全職媽媽身分，每天早起帶兒子上學、整理家務，行程滿檔絲毫不能鬆懈。





事實上，麻衣曾分享這些年獨自育兒的心路歷程，一大早就要起床準備早餐，把兒子餵飽送去上學，回到家後又開始整理家裡、打掃環境，等兒子放學後，再送他到才藝補習班，或是陪孩子做功課，一整天行程可以說是相當辛苦，但麻衣依舊保持著正面的心態，要當快樂父母陪伴小孩，也期盼早點來台灣。



