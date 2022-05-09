九宮格匡列引不滿　青民協：防疫假認定應更彈性

教育部昨（8）日才公告新版本的校園防疫「九宮格」匡列標準，才上路一天即引起師生與家長反彈，使教育部今（9）日下午針對校園停課標準進行說明，並承諾於明（10）日行文向地方政府、學校再次說明。對此，台灣青年民主協會今日表示，若政府選擇延續九宮格匡列，則應停課標準、防疫假的請假上應給予學校、學生有更多的彈性，從寬認定。
九宮格匡列引發師生反彈，使教育部下午再次對外說明滅火。教育部表示，如學校因確診及居家隔離人數急遽增加，學校仍可以考量其運作量能調整授課方式，並通報主管機關備查。另外，學校可個案認定並給予防疫假，不納入學生個人出缺勤紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量，並會在明天行文各校通知。
對此，台灣青年民主協會認為，九宮格的匡列作法不切實際，且上路過於倉促、欠缺完整的配套說明，這也是讓多數學生、老師、家長都無法認同的主因，若政府選擇延續九宮格匡列的作法，則應停課標準、防疫假的請假上應給予學校、學生有更多的彈性、從寬認定。」
青民協也呼籲，對於未來疫情可能持續攀升，校園內的因應做法為何，應有更完整的配套規劃，確保學生、教師權益能夠被保障，進行政策調整時也該與教學現場有更多的溝通，避免決策與現實有極大落差的情形再發生。